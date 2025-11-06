Prima pagină » Știri externe » Un zidar din Spania a aflat că a fost concediat printr-un mesaj pe WhatsApp, după ce a suferit un infarct. El a dat compania în judecată

06 nov. 2025, 09:26, Știri externe
Un zidar lucrează la renovarea unei case

Înalta Curte de Justiție din Andaluzia, Spania, a declarat nulă concedierea unui angajat efectuată prin WhatsApp, după ce suferise un infarct în cursul activității sale profesionale.

Instanța a decis că măsura aceasta a încălcat dreptul la egalitate, întrucât a fost dispusă în perioada în care lucrătorul era în concediu medical.

Deși compania a invocat motive organizatorice, legate de finalizarea unui proiect, judecătorii au hotărât că în spatele acestei justificări se ascundea o discriminare pe criterii de boală, conform prevederilor Legii 15/2022.

Prin urmare, Curtea a confirmat nulitatea concedierii și a dispus reintegrarea angajatului, iar firma a fost obligată să plătească salariile restante și o despăgubire de 5.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Lucrătorul era angajatul unei companii de construcții din mai 2022, cu contract permanent și normă întreagă, având un salariu mediu lunar de 1.879 de euro, potrivit contractului colectiv de muncă la nivel provincial.

În aprilie 2023, după aproape un an de muncă, el a suferit un infarct miocardic acut și a intrat în concediu medical.

Soluționarea pe cale amiabilă a eșuat

Pe data de 15 mei 2023, în timp ce încă era în incapacitate temporară de muncă, compania i-a transmis prin WhatsApp un mesaj de concediere, invocând articolele 51 și 52 lit. c din Statutul lucrătorilor și motivând decizia prin „rațiuni organizatorice și de producție” generate de finalizarea proiectului.

Lipsit de protecție, angajatul a apelat la Centrul de Mediere, Arbitraj și Conciliere (CEMAC), însă încercarea de soluționare amiabilă a eșuat. Ulterior, el a intentat un proces pentru concediere abuzivă împotriva companiei, a contractanților și a Fondului de Garantare a Salariilor (FOGASA).

Atât Tribunalul Social nr. 2 din Malaga, cât și Înalta Curte de Justiție din Andaluzia au decis că măsura este nulă, considerând că firma a folosit un pretext economic pentru a ascunde o decizie bazată pe starea de sănătate a angajatului.

