Ce PENSIE primește o badantă româncă din Italia, după 20 de ani de muncă. „Este o bătaie de joc”

11 aug. 2025, 13:35, Diverse
Mesajele din grupurile dedicate badantelor românce care se istovesc în Italia dezvăluie o realitate dură, scrie rotalianul.com.

După ani și ani de muncă, multe dintre ele primesc pensii mizere, care nu asigură un trai decent la bătrânețe.

O badantă dezvăluie ce pensie are după 20 de ani de muncă în Italia: „După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”

„20 de euro pe an și ăia impozitați…”, a răspuns femeia, întrebată fiind exact ce sumă primește.

Badantele primesc pensii mici

Sumele primite de badante la pensie variază, în funcție de numărul de ani lucrați și de orele trecute în contractele de muncă.

O badantă cu un deceniu de experiență și un contract de muncă de 25 de ore pe săptămână susține că primește o pensie de 138 de euro pe lună.

Alta, cu aceeași vechime, dar cu 40 de ore săptămânal, primește suma de 238 de euro.

Pentru 16 de muncă, cu un program de 54 de ore săptămânal, o îngrijitoare mărturisește că primește 424 de euro pensie.

„Cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat”

Unele femei se simt de-a dreptul abandonate. „Este o bătaie de joc”, scrie o badantă. „Suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte”.

O altă observație interesantă vine din partea unei badante care speră că, în viitor, italienii vor rămâne fără ajutorul badantelor românce. Aceasta remarcă faptul că generațiile tinere din România nu mai sunt atrase de această meserie: „Prin anii 2000, am venit noi, astea care aveam atunci până în 40 de ani. Dar acum, fetele tinere nu mai fac această muncă. Sunt posibilități să muncească în România. Așa că, într-o zi, italienii vor rămâne fără badante românce.”

Sacrificiile badantelor

Aceste experiențe subliniază durerea unei comunități care și-a dedicat viața îngrijirii celor vulnerabili, dar care nu primește recunoașterea meritată.

Pentru multe dintre ele, munca de badantă a însemnat o viață petrecută departe de familie, ore nesfârșite de îngrijire fizică și emoțională și sacrificii personale uriașe.

„O viață de pușcărie fără gratii” – această frază exprimă perfect sentimentul resimțit de multe dintre aceste femei, prinse între datoria față de cei care asigură îngrijirea și neputința de a-și asigura un viitor liniștit.

