O bătrână a rămas fără o sumă importantă de BANI după ce s-a îndrăgostit de „un astronaut rămas fără oxigen în spațiu”, care i-a cerut ajutorul

O octogenară din Japonia a rămas fără suma de 5.773 de euro (1 milion de yeni), după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat – marţi – Poliţia niponă, potrivit Agerpres.

Bătrâna, care locuieşte în nordul insulei Hokkaido, l-a cunoscut în luna iulie pe reţelele de socializare pe suspect, care se prezenta ca fiind astronaut, a dezvăluit un reprezentant al Poliţiei Locale, calificând acest caz drept „o înşelătorie sentimentală”.

La un moment dat, acesta i-a spus femeii că se afla „în spaţiu, la bordul unui vehicul spaţial”, dar că era „atacat şi avea nevoie de oxigen”. După câteva schimburi de mesaje, escrocul i-a spus într-o zi femeii că se afla „în prezent în spaţiu la bordul, unui vehicul spaţial”, dar că era „atacat şi avea nevoie de oxigen”, a adăugat poliţistul japonez.

Potrivit presei locale, femeia locuieşte singură şi s-ar fi îndrăgostit de el în timpul acelor discuţii purtate online. Bărbatul a forțat-o să îi dea bani pentru a îl ajuta să cumpere oxigen şi a reuşit să îi sustragă astfel suma de 1 milion de yeni.