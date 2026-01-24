Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu

Un nou studiu arată cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană. Deși dozatoarele sunt asociate, adeseori, cu o alternativă mai sigură la apa de la robinet, există o probabilitate ca aceste dispozitive prin intermediul cărora se furnizează apa să prezinte un nivel mai mare de contaminare.

Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Loma Linda din SUA a adus în atenție o altă realitate legată de dozatoarele comerciale de apă. Potrivit experților, aceste sisteme prin care se furnizează apă pot deveni o sursă de contaminare microbiană. Datele indică faptul că nivelul de contaminare ar putea fi mai mare decât apa provenită din rețeaua publică. Dozatoarele respective pot deveni o astfel de sursă de contaminare microbiană, în condițiile în care acestea nu sunt igienizate regulat și corespunzător.

Pentru această cercetare, experții au analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internaţional și care sunt legate de calitatea microbiologică a apei provenite din aceste sisteme. Studiul – „Microbiological quality of drinking water from water dispensers” – a fost publicat în AIMS Microbiology în decembrie 2025. Această analiză a urmărit îndeosebi apariţia şi persistenţa bacteriilor în aceste sisteme de furnizare a apei, în raport cu practicile de curăţare şi întreţinere.

„Cercetătorii au descoperit că multe studii au identificat creșterea bacteriilor în dozatoarele comerciale de apă și în fântânile de băuturi răcoritoare din restaurante, care apare în câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât se credea anterior”, se arată pe pagina oficială a Universității Loma Linda.

Cât de des ar trebui curățate dozatoarele comerciale de apă?

„Dovezile sugerează că liniile interne ale sistemului și orificiile de distribuire ar trebui dezinfectate la fiecare două până la patru săptămâni și în fiecare săptămână în cazul distribuitoarelor cu utilizare mai intensă”, se arată în studiu.

Clorul rezidual din apa de la robinet este îndepărtat prin filtrare. În acest mod, poate fi creat un mediu benefic pentru dezvoltarea unor bacterii, dacă sistemele nu sunt curățate. În plus, filtrele trebuie să fie schimbate periodic.

Ryan Sinclair, doctor în filosofie, profesor de microbiologie a mediului la Școala de Sănătate Publică a Universității Loma Linda și investigator supraveghetor al studiului, a menționat că „filtrarea clorului rezidual din apă creează o situație ideală pentru dezvoltarea bacteriilor. Trebuie să curățați tuburile și să schimbați filtrele în mod regulat”.

„Această analiză subliniază potențialele riscuri pentru sănătatea publică asociate cu utilizarea dozatoarelor de apă și evidențiază necesitatea unei vigilențe sporite, a unei întrețineri regulate și a unor cercetări suplimentare pentru a asigura siguranța apei distribuite”, se arată în studiu.

