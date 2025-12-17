Prima pagină » Sport » Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi în ancheta FIFA The Best

Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi în ancheta FIFA The Best

17 dec. 2025, 12:40, Sport
România - Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”?

Mircea Lucescu și Ianis Hagi și-au exprimat votul în ancheta FIFA – The Best, iar opțiunile au devenit publice imediat după evenimentul de luni seara de la Doha (Qatar).

Ianis Hagi, căpitanul naționalei de fotbal a tricolorilor, a votat pentru România la secțiunea cel mai bun jucător al lumii.

Fiul marelui Hagi i-a votat în ordine pe Lamine Yamal, Raphinha şi Ousmane Dembele, ultimul fiind desemnat câştigător.

În schimb, în topul selecţionerului Mircea Lucescu nu s-a aflat Dembele, ci, în ordine, Harry Kane, Raphinha şi Kylian Mbappe.

La tehnicieni, Ianis Hagi i-a votat pe Luis Enrique (cel care a şi câştigat marele trofeu), Hansi Flick şi Enzo Maresca, în timp ce Mircea Lucescu i-a preferat pe Luis Enrique, Mikel Arteta şi Hansi Flick.

  • Echipa ideală a anului: Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG-Manchester City) – Achraf Hakimi (Maroc/PSG), William Pacho (Ecuador/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Nuno Mendes (Portugalia/PSG) – Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Vitinha (Portugalia/PSG), Pedri Gonzalez (Spania/FC Barcelona) – Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona), Ousmane Dembele (Franța/PSG).

Portarul Gianluigi Donnarumma, care s-a transferat în această vară la Manchester City, fundașii Achraf Hakimi, William Pacho, Nuno Mendes, mijlocașul Vitinha și atacantul Ousmane Dembele sunt cei șase reprezentanți al parizienilor.

PSG a mai reușit eventul în Franța, a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor și a cucerit Supercupa Europei.

Cine s-a impus în fotbalul feminin

Bonmati, conducătoarea de joc a echipei FC Barcelona, a obținut trofeul la feminin pentru al treilea an la rând, la câteva luni după ce a obținut și al treilea ”Balon de Aur”, chiar dacă a pierdut ambele finale jucate, Liga Campionilor și EURO 2025.

Antrenorul spaniol Luis Enrique a fost desemnat, fără surpriză, cel mai bun antrenor al unei echipe masculine, după ce a câștigat Champions League cu PSG, fiind preferat germanului Hansi Flick (FC Barcelona) și olandezului Arne Slot (Liverpool).

La feminin, laureată a fost olandeza Sarina Wiegman, de asemenea, logic, după ce a câștigat a treia ediție consecutivă a Campionatului European (în 2017 cu Olanda, în 2022 și 2025 cu Anglia). Rivala sa pentru acest titlu au fost franțuzoaica Sonia Bompastor, după un sezon remarcabil cu Chelsea (triplă campionat, Cupa Ligii și Cupa Angliei).

