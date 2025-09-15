O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una

Un raport al Institutului Național de Statistică scoate la iveală un fapt incredibil: comuna Grozești, din județul Iași, apare în documentele oficiale cu nu mai puțin de nouă săli de gimnastică, deși are doar 127 de copii. Asta ar însemna, teoretic, o sală la fiecare 14 elevi, performanță cu care nici mari centre universitare nu se pot lăuda.

Realitatea, însă, nu are nicio legătură cu cifrele raportate de INS, după cum dezvăluie Ziarul de Iași.

„Nouă săli de gimnastică? Nu există așa ceva!”

„Nouă săli de gimnastică? Nu există așa ceva. Poate de gimnaziu. Dar, nici din alea nu sunt atâtea. Ha, ha, da, avem o școală cu nouă săli de gimnastică! Eu nu am trimis astfel de date”, a reacționat primarul comunei Grozești, George Cristea, la auzul datelor trecute în raportul Institutului Național de Statistică.

Dacă ar fi așa, înseamnă că Grozești este un „pol” al gimnasticii din România. Prin comparație, municipiul Iași figurează cu 101 săli, Pașcani – 8, iar Onești – locul unde s-a lansat Nadia Comăneci, are 13. La nivelul întregului județ Iași, INS a consemnat 190 de săli de gimnastică, ceea ce plasează regiunea pe locul 5 în țară, după București, Cluj, Prahova și Mureș.

