Prima pagină » Actualitate » O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile

O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile

07 ian. 2026, 16:04, Actualitate
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor

O familie din Marea Britanie a trăit un șoc teribil. Părinții lui Trevor au fot informați oficial că fiul lor de 17 ani a murit într-un accident rutier. Abia peste câteva săptămâni au aflat că adolescentul era, de fapt, în viață în timp ce se pregăteau de înmormântare, internat în spital, scrie The Mirror. 

Potrivit poliției din South Yorkshire, accidentul s-a produs pe 13 decembrie, în jurul orei 3 dimineața, în zona Rotherham. Un autoturism Toyota Corolla a părăsit carosabilul, iar impactul a fost fatal pentru două persoane aflate în mașină.

Trevor s-a trezit în spital

Autoritățile au anunțat atunci familia lui Trevor Wynn că băiatul a murit în urma coliziunii. În realitate, adolescentul supraviețuise accidentului, dar se afla în comă, internat într-un spital, fără să poată comunica.

Greșeala a fost descoperită abia după ce Trevor s-a trezit și le-a spus medicilor numele și data nașterii. În accident și-au pierdut viața Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, și o fată de 17 ani, care se afla la volan. Inițial, poliția a crezut că Joshua era tânărul aflat în spital sub sedare, însă ulterior s-a stabilit că pacientul era, de fapt, Trevor Wynn.

Familia pregătise deja înmormântarea Timp de aproape trei săptămâni, familia lui Trevor a trecut prin momente de coșmar, crezând că adolescentul a murit. Fusese creată inclusiv o pagină de strângere de fonduri, pentru a face față cheltuielilor, în contextul în care credeau că își vor înmormânta fiul.

După clarificarea situației, familia anunțat pe platforma GoFundMe că băiatul trăiește: „Vrem să abordăm acest lucru deschis și sincer. În urma unor confirmări recente, a ieșit la iveală faptul că TJ este în viață. Poliția a făcut inițial o greșeală și am fost informați eronat”, au transmis apropiații.

Trevor, într-o stare gravă, dar stabilă Familia a precizat că Trevor a trecut printr-o „situație gravă, care i-a schimbat viața” și că urmează o perioadă lungă de recuperare, ce va include îngrijiri medicale, reabilitare, deplasări și cheltuieli pentru cazare și sprijinul familiei.

„Înțelegem că această veste poate fi un șoc și apreciem răbdarea și sprijinul tuturor. Dragostea arătată până acum este încă necesară”, au mai transmis apropiații. South Yorkshire Police a recunoscut gravitatea situației. Asistentul șef al poliției, Colin McFarlane, a declarat că instituția va analiza modul în care a fost făcută identificarea victimelor.

„Este un șoc uriaș pentru toată lumea și recunoaștem trauma suplimentară creată. Suntem hotărâți să înțelegem cum s-a ajuns aici și să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla”, a declarat McFarlane.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
UTILE Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
15:23
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
UTILE Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
15:10
Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
AUTO Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul
15:08
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul
REACȚIE Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
14:52
Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
ACTUALITATE Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei
14:31
Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
VIDEO Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
15:23
Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
METEO Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
15:10
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
CONTROVERSĂ Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro
15:09
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe