O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani

O doctoriță implicată în scandalul șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În mașina ei, au fost găsite sume importante de bani.

Accidentul în care și-a pierdut viața Ana Guț a avut loc pe drumul dintre localitățile Miersig și Tinca, județul Bihor. În mașina condusă de fosta doctoriță, în vârstă de 70 de ani, se afla și fratele ei, de 63 de ani. Impactul a fost fatal pentru amândoi.

„Din primele investigații efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un autoturism care se deplasa din direcția Leș spre localitatea Mersig, din motive necunoscute, peirde controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe sensul opus și a intrat în coliziune laterală cu un copac. În urma accidentului, din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În urma cercetărilor, vom stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment deosebit de grav„, a transmis Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor.

În anul 2015, Ana Guț fusese acuzată că transformase activitatea medical într-o reală fabrică de bani. În numai 25 de zile, anchetatotorii au documentat peste 300 de acte de luare de mită, sumele ajungând la zeci de mii de lei și de euro. De asemenea, perchezițiile au scos la iveală bani ascunși în cabinet, în apartament și chiar în mașină.

Procesul s-a încheiat anul trecut, iar instanța a dispus numai confiscarea banilor primiți ilegal.

