Prima pagină » Actualitate » O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani

O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani

05 oct. 2025, 12:42, Actualitate
O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani

O doctoriță implicată în scandalul șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În mașina ei, au fost găsite sume importante de bani.

Accidentul în care și-a pierdut viața Ana Guț a avut loc pe drumul dintre localitățile Miersig și Tinca, județul Bihor. În mașina condusă de fosta doctoriță, în vârstă de 70 de ani, se afla și fratele ei, de 63 de ani. Impactul a fost fatal pentru amândoi.

„Din primele investigații efectuate la fața locului s-a stabilit faptul un autoturism care se deplasa din direcția Leș spre localitatea Mersig, din motive necunoscute, peirde controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe sensul opus și a intrat în coliziune laterală cu un copac. În urma accidentului, din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În urma cercetărilor, vom stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment deosebit de grav„, a transmis Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor.

În anul 2015, Ana Guț fusese acuzată că transformase activitatea medical într-o reală fabrică de bani. În numai 25 de zile, anchetatotorii au documentat peste 300 de acte de luare de mită, sumele ajungând la zeci de mii de lei și de euro. De asemenea, perchezițiile au scos la iveală bani ascunși în cabinet, în apartament și chiar în mașină.

Procesul s-a încheiat anul trecut, iar instanța a dispus numai confiscarea banilor primiți ilegal.

Autorul recomandă:

Cea mai periculoasă intersecție din București. Motivul pentru care s-au produs cele mai multe accidente

Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme în Dâmbovița

Citește și

EXCLUSIV Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România
15:11
Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România
ACTUALITATE Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă
13:58
Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă
ULTIMA ORĂ După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni
13:57
După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni
ACTUALITATE Ce să faci pentru a avea energie nelimitată, zilnic. Ce spun neurologii
13:15
Ce să faci pentru a avea energie nelimitată, zilnic. Ce spun neurologii
ACTUALITATE Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
11:44
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
ACTUALITATE Vești bune pentru fermierii din România: Peste un miliard de euro pregătiți pentru ei
11:37
Vești bune pentru fermierii din România: Peste un miliard de euro pregătiți pentru ei
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Evz.ro
Concediile la bulgari vor deveni mult mai scumpe de anul viitor. Care este principala cauză
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cum vor cei mai bogați și mai puternici oameni ai lumii să atingă nemurirea?
EXTERNE Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine”
15:04
Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine”
HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2025. RACII se concentrează pe deciziile importante
15:00
Horoscop 6 octombrie 2025. RACII se concentrează pe deciziile importante
PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
14:46
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
PODCAST ALTCEVA Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
14:43
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
VIDEO Povești nemaiauzite, imagini nemaivăzute cu Prințul William: pe trotinetă, la bere. ”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”
14:34
Povești nemaiauzite, imagini nemaivăzute cu Prințul William: pe trotinetă, la bere. ”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”
PODCAST ALTCEVA Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”
14:00
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”