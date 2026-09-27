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Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona

Elena Popescu
Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona
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Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite sâmbătă seara pe un câmp din apropierea localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova.

Polițiștii de frontieră au intervenit după ce au fost alertați de localnici și au securizat imediat zona. Autoritățile încearcă acum să stabilească tipul și proveniența aparatului.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 20:25, în extravilanul localității Volintiri, potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră din Republica Moldova. După sesizarea făcută de localnici, polițiștii de frontieră s-au deplasat la fața locului și au izolat perimetrul în care au fost găsite fragmentele.

Au fost declanșate verificări pentru stabilirea circumstanțelor în care acestea au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Nu se cunoaște încă proveniența aparatului

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat ce tip de dronă ar fi fost implicat și nici de unde provenea acesta. Poliția de Frontieră precizează că situația este monitorizată împreună cu celelalte instituții competente. Totodată, autoritățile moldovene mențin legătura cu instituțiile responsabile din Ucraina.

În contextul incidentului, Poliția de Frontieră le cere cetățenilor să nu se apropie de fragmente de drone, muniții sau alte obiecte necunoscute pe care le-ar putea descoperi. Oamenii sunt avertizați să nu atingă și să nu încerce să mute asemenea obiecte, deoarece acestea pot reprezenta un pericol. Persoanele care observă fragmente sau obiecte suspecte trebuie să se îndepărteze de zonă și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

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