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O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

Elena Popescu
O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova
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O dronă militară de tip Shahed-136 a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Reoublivii Moldova, joi dimineață, și a fost monitorizată de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale. Aparatul a intrat dinspre Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată joi, 20 august, la ora 3.16. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea Cotlovina, regiunea Reni, Ucraina, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Drona a fost urmărită de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale timp de aproximativ șase minute. La ora 3.22, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se din nou în direcția Ucrainei.

Incidentul, în timpul unui nou atac asupra Ucrainei

Ministerul Apărării precizează că, potrivit informațiilor preliminare, obiectul zburător era de tip Shahed-136, cunoscut și sub denumirea Geran-2. Informația privind tipul aparatului este, deocamdată, prezentată ca o identificare preliminară.

Pătrunderea dronei în spațiul aerian moldovenesc s-a produs în contextul atacurilor aeriene desfășurate în cursul nopții de Rusia asupra Ucrainei.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au anunțat victime sau pagube materiale provocate în urma acestui incident.

Ce este drona Shahed-136

Shahed-136, cunoscută în Rusia sub denumirea Geran-2, este o dronă de atac de tip „loitering munition”, utilizată pe scară largă în războiul din Ucraina.

Aparatul este proiectat pentru atacuri asupra unor ținte aflate la distanțe mari și poate fi lansat în grupuri, ceea ce complică detectarea și interceptarea acestora.

Pătrunderea unei astfel de drone în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un nou semnal privind riscurile de securitate generate de războiul purtat în imediata vecinătate a țării.

Astfel de incidente evidențiază riscurile pe care războiul din Ucraina le generează pentru securitatea aeriană a Republicii Moldova și a statelor din regiune. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să evalueze circumstanțele în care aparatele de zbor pătrund în spațiul aerian național.

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