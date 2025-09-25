Prima pagină » Actualitate » „O nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației

25 sept. 2025, 22:54, Actualitate
Un diriginte de la un liceu din Galați a dezvăluit că o elevă olimpică internațional nu mai primește niciun fel de bursă, anul acesta, după măsurile luate de Ministerul Educației.

„Vă scriu acest mesaj pentru că vreau să vă aduc la cunoștință o situație cel puțin aberantă (nedreaptă) generată de actuala metodologie de acordare a burselor. Am în clasă o elevă care a câștigat trei olimpiade naționale, a participat la etapa internațională a olimpiadei de filosofie, deși ea nu face filosofie (la fel în și în clasa a IX-a, a câștigat două olimpiade naționale)”, a cadrul didactic, potrivit Viața Liberă.

Profesorul a mai precizat că eleva a lipsit mai mult de la școală, motivat, pentru că a participat la atâtea olimpiade, iar acest lucru care nu i-a mai permis să învețe corespunzător și la alte discipline.

„Ca urmare, a terminat anul școlar cu media 9,85 (foarte mare!), dar nu se mai încadrează în procentul de 15%! În consecință, rămâne fără bursă! Nu se încadrează nici la bursă socială (deși nu are o stare materială grozavă), deci nu se califică pentru nicio bursă, conform criteriilor actuale! Este o nedreptate strigătoare la cer, dacă așa sunt răsplătite valorile în România!”, mai spune profesorul din Galați.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, recent, la Euronews România că măsurile aplicate în sistemul educațional ar putea aduce economii de 4-5 miliarde de lei la bugetul de stat.

Anul trecut, aproape 62% dintre elevii din România primeau burse, deși numărul total al elevilor scăzuse la puțin peste 2,2 milioane.

„Am ajuns ca 1,4 milioane de elevi să primească burse, iar valoarea totală a ajuns la aproape un miliard de euro, 4,7 miliarde de lei”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit Mediafax.

