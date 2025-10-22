Prima pagină » Actualitate » O familie oferă peste 200.000 de euro unui TUTORE care să le transforme copilul de 1 an într-un „gentleman”. Ce ar trebui să facă și în ce țară

22 oct. 2025, 22:52, Actualitate
O familie din nordul Londrei oferă, anual, suma de 180.000 de lire (adică aproape 207.000 de euro) unui tutore privat care să îi ghideze fiul de 1 an într-un „mediu cultural britanic complet” și să-l pregătească pentru școli de elită precum „Eton” sau „Harrow”.

Astfel, într-un anunț postat în TES, părinții caută o persoană care să le „transforme” copilul într-un adevărat „gentleman englez”, fiind vorba de un program complet de îmbogățire culturală, menit să-l pregătească pentru cele mai respectate școli și universități britanice.

„Rolul se concentrează pe introducerea copilului în cultura, valorile și subtilitățile britanice înainte ca orice prejudecată culturală să se stabilească. Se urmărește valorificarea curiozității înnăscute a copilului de un an și a capacității sale de absorbție, pentru ca ceea ce învață să fie de cea mai înaltă calitate. Tutorele ideal va fi o persoană bine educată, cu un vocabular extins și care să vorbească cu pronunția standard britanică”, precizează anunțul, potrivit Independent.co.uk.

De asemenea, tutorele trebuie să ofere „un mediu cultural britanic complet”, incluzând cunoștințe despre muzica clasică occidentală și să expună copilul la o „gamă de experiențe tipic britanice, pentru a-i modela obiceiurile, perspectivele, gusturile și preferințele sportive”.

„Nu există niciun motiv pentru care băiatul să nu viziteze Lord’s, Wimbledon și Twickenham și să fie învățat, potrivit vârstei, despre cricket, tenis, rugby și alte sporturi precum echitația (inclusiv polo) și canotajul”, se mai arată în anunț.

În timp, părinții speră ca fiul lor să fie acceptat la o școală de top precum „Eton”, „St Paul’s”, „Westminster” sau „Harrow”.

„Este important ca educația copilului, chiar din primii ani, să înceapă să-l pregătească pentru acest tip de viață”, sunt de părere părinții.

Anunțul mai menționează și un frate mai mare al copilului, al cărui contact cu cultura britanică nu a început suficient de devreme pentru ca părinții „să atingă obiectivul dorit”.

„Copilul, care are doar un an, se află într-o etapă importantă a dezvoltării timpurii. Provine dintr-o familie multilingvă, iar părinții doresc să cultive un copil cu adevărat bicultural. Începând la vârsta de cinci ani cu fratele mai mare, au simțit că era prea târziu pentru a-și atinge obiectivul, de aceea caută acum un tutore”, se explică în anunț.

Deși ideea de a duce un copil de un an la un meci de polo sau de a-l pregăti pentru o școală e elită precum „Eton” poate părea exagerată, specialiștii susțin că sprijinul acordat în primii ani oferă cea mai bună șansă pentru dezvoltarea copilului, iar aproximativ 90% din creșterea creierului are loc înainte de vârsta de 5 ani.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), „experiențele copilului în primii ani modelează creierul său în dezvoltare rapidă”.

