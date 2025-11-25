Prima pagină » Actualitate » O femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist din THAILANDA – VIDEO

O femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist din THAILANDA – VIDEO

25 nov. 2025, 11:23, Actualitate
O femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată / Sursa FOTO: screenshot video

Caz șocant în Thailanda, acolo unde presa relatează că o femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist. Ea a început să se miște în sicriu, de unde tot cei prezenți au auzit lovituri puternice.

Spre uimirea tuturor, „moarta” era vie și lovea tare în capacul sicriului, cerând să fie eliberată.

Imaginile, filmate și distribuite pe Facebook

Un templu budist dintr-o provincie de la periferia orașului Bangkok a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare o femeie întinsă într-un sicriu alb, în spatele unei camionete, mișcându-și ușor brațele și capul, spre uluirea personalului de acolo.

Pairat Soodthoop, directorul general și financiar al templului, a declarat pentru Associated Press că fratele femeii în vârstă de 65 de ani a adus-o din provincia Phitsanulok pentru a fi incinerată. El a spus că la un moment dat s-a auzit o bătaie venind din interiorul sicriului. „Am fost puțin surprins, așa că le-am cerut să deschidă sicriul și toată lumea a tresărit. Am văzut-o deschizând ușor ochii și bătând în marginea sicriului. Probabil bătea de ceva vreme”, a povestit el.

Potrivit lui Pairat, fratele a spus că sora sa a fost imobilizată la pat timp de aproximativ doi ani, când starea ei de sănătate s-a deteriorat și a devenit inactivă, părând să nu mai respire în urmă cu două zile. Fratele a pus-o apoi într-un sicriu și a făcut călătoria de 500 de kilometri până la un spital din Bangkok, căruia femeia îi exprimase anterior dorința de a-și dona organele. Spitalul a refuzat să accepte oferta fratelui, deoarece acesta nu avea un certificat de deces oficial, a spus Pairat. Templul său oferă un serviciu gratuit de incinerare, motiv pentru care fratele i-a contactat duminică, dar a fost, de asemenea, refuzat din cauza documentului lipsă.

Administratorul templului a spus că, în timp ce explica procedura pentru obținerea unui certificat de deces, au auzit bătăi în ușă. Apoi au evaluat-o și au trimis-o la un spital din apropiere.

Abatele a spus că templul îi va acoperi cheltuielile medicale.

