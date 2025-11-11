Prima pagină » Actualitate » Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul

11 nov. 2025
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria înmormântare / Sursa FOTO: Envato

Caz mai rar întâlnit petrecut în India. Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv absolut incredibil. Rudele au reacționat imediat când descoperit ce s-a întâmplat, de fapt.

Întreaga poveste a ieșit la iveală la momentul potrivit, scrie Times of India.

Mohan Lal are 74 și este din satul Konchi, districtul Gaya, statul Bihar. La viața lui, a fost ofițer al Forțelor Aeriene Indiene, iar din acest motiv nimeni nu l-a bănuit vreodată de pozne sau altceva.

Și, totuși, acum, la bătrânețe, bărbatul a ticluit un plan prin care și-a înscenat propria moarte.

Mai întâi, s-a așezat într-un sicriu decorat și a așteptat să fie transportat cu alai către crematoriu, conform tradiției. Întreaga ceremonie a respectat ritualurile obișnuite, așa că mulți oameni din sat și din localitățile învecinate au venit să-l conducă pe ultimul drum.

Nimeni, însă, nu avea să știe ce urma să se întâmple

După ce și-au luat la revedere de la Mohan și fix în momentul în care se pregăteau să-i ardă trupul, bărbatul s-a ridicat din coșciug și le-a vorbit oamenilor. A dezvăluit că totul era o înscenare pusă la cale chiar de el.

Pentru că, totuși, procesiunea trebuia dusă la bun sfârșit, în locul indianului de 74 de ani a fost arsă o targă de lemn, a cărei cenușă a fost aruncată în râu, ulterior, potrivit obiceiului local.

Motivul pentru care Mohan Lal a recurs la acest gest? A vrut să vadă cine va participa și îi va aduce omagii când va muri.

După întreaga tărășenie, bărbatul a dat o masă mare pentru toți cei prezenți, împăcându-se, astfel, cu persoanele pe care le-a păcălit.

Chiar dacă unii au trecut peste această țeapă, au existat și oameni care s-au arătat de-a dreptul revoltați de ceea ce a făcut indianul. De altfel, în mediul online, mulți au comentat împotriva acestuia, considerând nepotrivită acțiunea lui.

