O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe

O femeie în vârstă de 52 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost mușcată de un șarpe. Aceasta a început să acuze stări de amețeală, în urma mușcăturii, și a fost transportată, în stare conștientă, la spital. Incidentul a avut loc în localitatea Ilva Mare. Pentru întâmpinarea echipajelor medicale, femeia a fost transportată cu un autoturism spre localitatea Ilva Mică.

A fost predată echipajului de prim ajutor în localitatea Poiana Ilvei, apoi celui de terapie intensivă mobilă, în localitatea Strâmba, pentru a fi transportată la spital.

„Persoană mușcată de șarpe, conștientă cu stare de amețeală în localitatea Ilva Mare. Persoana este transportată cu un autotuturism spre Ilva Mică în întâmpinarea echipajelor medicale.

Victima, femeie în vârstă de 52 de ani a fost predată echipajului de prim ajutor conștientă cu ușoară stare de amețeală în localitatea Poiana Ilvei. Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin in localitatea Strâmba pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistrița”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Nu este un caz singular, anul acesta

În luna iunie a acestui an, un bărbat de 50 de ani și un copil de 4 ani au ajuns la spital după ce au fost muşcaţi de șerpi, în județul Iași.

„Au fost două solicitări pentru persoane care au declarat că au fost muşcate de şarpe. Bărbatul de 50 ani a leşinat, el fiind adus cu elicopterul SMURD în UPU la Spitalul Sfântul Spiridon. Cât priveşte copilul, mama acestuia a spus că a fost muşcat de şarpe. El a fost transferat cu ambulanţa la Spitalul de Copii”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

