Adrian Marinescu: „Românii folosesc antibiotice la gripă. Acestea nu au efect asupra gripei și pot avea reacții adverse”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Acesta a început prin a se întreba cum obțin oamenii antibiotice. În teorie, acestea se pot elibera doar pe bază de prescripție medicală, argumentată. Medicul susține că mulți români fac rost de antibiotice și fără acea prescripție. În cazul gripei, susține acesta, antibioticul este „frecție la picior de lemn”. Mai mult de atât, poate provoca reacții adverse mai puternice ca vaccinul, dar și rezistență. În acest caz, adaugă Marinescu, oamenii nu vor mai avea antibiotice eficiente în cazul unor infecții severe.
„Hai să ne gândim în felul următor… Cum obține cetățeanul antibioticul? Teoretic, ar trebui să o facă doar printr-o rețetă și printr-o rețetă care să aibă niște lucruri foarte clare scrise. Cine-i dă rețeta? Medicul. Eu cred că rezolvă și fără rețetă, mai ales că e acea discuție că poți să primești pentru 48 de ore. Bun, ideea e că românul obține antibiotic și, din păcate, îl folosește în gripă. Și el spune ok, ce să-mi facă rău? Am auzit situații de genul ăsta. Până la urmă încerc, să fiu eu sigur. Nu e așa! Odată, că e frecție la picior de lemn, adică nu-i folosește la nimic. În al doilea rând, că va avea reacții adverse. Nu acționează împotriva gripei, ci nu acționează deloc. Reacții adverse care sunt mai mari decât la vaccin. Și aici, eu unul nu înțeleg de ce de vaccin mă feresc, dar de antibiotice nu. Nu înțeleg! Și, în al treilea rând, rezistența. Asta înseamnă că peste niște ani de acum încolo nu vom mai avea antibiotice pentru pacienții care chiar au nevoie. În sensul că nu-și vor mai face efectul și oamenii pot muri de infecții severe. Deci mare atenție că va fi o problemă reală în viitor. Bine, și acum e…”, a explicat medicul.