Adrian Marinescu: „Românii folosesc antibiotice la gripă. Acestea nu au efect asupra gripei și pot avea reacții adverse”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș", a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei.

Adrian Marinescu: „Odată, că e frecție la picior de lemn, adică nu-i folosește la nimic. În al doilea rând, că va avea reacții advers. Reacții adverse care sunt mai mari decât la vaccin. Și aici, eu unul nu înțeleg de ce de vaccin mă feresc, dar de antibiotice nu. Nu înțeleg! Și, în al treilea rând, rezistența.”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Acesta a început prin a se întreba cum obțin oamenii antibiotice. În teorie, acestea se pot elibera doar pe bază de prescripție medicală, argumentată. Medicul susține că mulți români fac rost de antibiotice și fără acea prescripție. În cazul gripei, susține acesta, antibioticul este „frecție la picior de lemn”. Mai mult de atât, poate provoca reacții adverse mai puternice ca vaccinul, dar și rezistență. În acest caz, adaugă Marinescu, oamenii nu vor mai avea antibiotice eficiente în cazul unor infecții severe.