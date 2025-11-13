Prima pagină » Actualitate » O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ

O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ

13 nov. 2025
FOTO - caracter ilustrativ

O fetiţă în vârstă de 11 ani a fost internată recent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare în stare de malnutriţie severă şi cu stare febrilă și urmează să fie plasată în grija unui asistent maternal, a anunţat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş.

Potrivit autorităţilor județene, copila rămâne internată până când starea ei de sănătate va permite transferul într-un mediu sigur şi adecvat. Fetiţa a fost adoptată la vârsta de trei ani de un cuplu din municipiul Baia Mare, informează Agerpres.

„Instanţa de judecată a dispus, prin ordonanţă preşedinţială, instituirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă pentru minoră, aceasta urmând să fie plasată la un asistent maternal din judeţul Maramureş. Minora se află internată în continuare în Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. După ce cadrele medicale vor constata că starea ei de sănătate permite externarea, aceasta va fi preluată şi îngrijită de asistentul maternal desemnat de DGASPC Maramureş, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi protecţie”, a declarat Adrian Mândru, purtătorul de cuvânt al (DGASPC) Maramureş.

El a adăugat că DGASPC Maramureş colaborează permanent cu unitatea medicală şi cu celelalte instituţii abilitate, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului şi a tuturor drepturilor sale fundamentale.

Image: 1004108252, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Surse apropiate anchetei sociale, citate de Observator TV, spun că în momentul internării fetiţa cântărea 20 de kilograme, prezenta formă de malnutriţie severă şi urme de posibil abuz fizic.

Prezentarea fetiţei la spital în stare critică a determinat începerea unei anchete pentru rele tratamente aplicate minorului, DGASPC sesizând Poliţia despre situaţie, cazul fiind apoi preluat în cercetare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

VIDEO – Observator TV

