O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front”

08 nov. 2025, 15:25, Știri externe
Vladimir Putin a fost luat prin surprindere de o fetiță de numai 11 ani, în timpul unei ieșiri în Piața Roșie din Moscova. Micuța Kira i-a povestit președintelui rus despre unchiul ei, rănit pe front, și i-a cerut acestuia să fie „transferat direct la un spital bun din Rusia”.

Scena, care a fost filmată și a devenit virală pe rețelele de socializare, este una exterm de rară și a șocat o lume întreagă. Vladimir Putin a părut tulburat de cuvintele copilei. În imagini se poate observa că o ascultă cu atenție și, la final, îi oferă chiar o îmbrățișare și un sărut în creștetul capului.

Sursa video: X/@Belsat_Eng

Kira a cerut răspunsuri de la liderul rus despre recrutarea forțată a bărbaților, uneori abia recuperați după ce au fost răniți.

„Unchiul meu este acum pe front. A fost rănit la braț. A fost în spital și nu l-au tratat cum trebuie”, a început Kira, adresându-se președintelui rus, care era înconjurat de lideri religioși.

„Și acum îl trimit înapoi pe front. Aș vrea să fie transferat la un spital bun din Rusia”, a continuat copilul, înfruntându-l pe Vladimir Putin, care a asigurat-o: „Îl vom găsi, bine?”

„Numele lui este Anton Pisuyra”, specifică Kira, înainte de a primi un sărut rapid pe cap de la președintele rus. „Mă voi ocupa eu de asta. Îți mulțumesc că mi-ai amintit de el”, adaugă dictatorul, vizibil tulburat de această conversație neobișnuită.

Copila și-a pierdut deja tatăl, Vladimir Pimenov, în conflictul cu Ucraina. La vârsta de 36 de ani, acesta a murit în regiunea Donețk, relatează Daily Mail. Soția sa, mama Kirei, este avocată în cadrul Comitetului Familiilor Războinicilor Ruși.

Recent, Rusia a fost criticată pentru că a trimis soldații răniți înapoi pe front, la nici o lună după ce aceștia fuseseră returnați de Ucraina, printr-un schimb de prizonieri.

Potrivit agenției de știri RBC-Ucraina, Kievul capturase mai mulți bărbați care fuseseră trimiși înapoi în Rusia, încă răniți, cu câteva săptămâni mai devreme.

„Luna trecută, am publicat o listă cu rușii care au fost trimiși înapoi pe front, după ce au fost schimbați – și au murit. Aceasta este o practică obișnuită în armata rusă”, s-a relatat pe canalul Telegram Khokhu Zhyt.

În februarie anul trecut, CNN a publicat videoclipuri cu soldați ruși răniți care erau trimiși înapoi pe frontul din Ucraina, în ciuda folosirii cârjelor. Reportajul a menționat o lipsă de soldați în armata rusă, în ciuda unei campanii de recrutare extinse.

