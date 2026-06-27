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O fetiță de 7 ani s-a înecat la un cunoscut ștrand din București, în timp ce părinții petreceau la masă

O fetiță de 7 ani s-a înecat la un cunoscut ștrand din București, în timp ce părinții petreceau la masă
sursa foto: Envato
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Un incident tragic și șocant s-a petrecut pe 26 iunie la cunoscut ștrand din Capitală. O fetiță de doar șapte ani s-a înecat în piscină, la numai câțiva pași de părinții săi.

Potrivit Știripesurse, tragedia s-a petrecut la Lagoon Park, un loc cunoscut din București, frecventat de mulți oameni mai ales în perioada verii.

Copila de șapte ani ar fi plecat, se va stabili dacă a avut sau nu acordul familiei, de la masa unde petreceau părinții săi și ar fi intrat în apă.

La puțin timp, oameni care se aflau în locație ar fi dat alarma după ce ar fi văzut corpul micuței plutind pe apă.

Fetița a fost scoasă de urgență și i s-au aplicat manevre de resuscitare, dar, din păcate, aceasta nu a mai fost salvată.

Cazul a fost preluat de procurorii PTB, care fac cercetări pentru a elucida modul în care a avut loc tragicul eveniment.

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