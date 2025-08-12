O firmă din Austria caută să angajeze oameni cu 5.000 de euro pe lună, dar nimeni nu vrea să se angajaze. Nu e nevoie nici de studii. Astfel, în luna iulie, rata șomajului în Austria a fost de 6,7%, fapt care înseamnă că 289.968 de persoane erau înregistrate șa serviciul de ocupare a forței de muncă. Totodată, numai în Viena sunt disponibile circa 9.700 de locuri de muncă pe care, se pare, nimeni nu le dorește. Astfel, pentru multe companii devine tot mai complicat să–și găsească angajați, cu toate că salariile oferite nu sunt deloc de neglijat.

Manuel Löw-Beer, de 35 de ani, fondator și director general al companiei de cybersecurity Spixnet, știe bine asta.

„Căutăm doi până la trei programatori buni, care să muncească de acasă. În privința pregătirii, bineînțeles că e un avantaj dacă potențialii candidații au absolvit studii de informatică, dar nu este obligatoriu”, a precizat antreprenorul pentru Heute.

Löw-Beer susține că salariile oferite sunt bune:

„Oferim peste 5.000 de euro pe lună, adică cu până la 30% mai mult decât contractul colectiv”, spune CEO-ul firmei care are birouri în Viena și în Burgenland (Mattersburg și Eisenstadt).

Cu toate acestea, pentru unii dintre candidați chiar și acest salariu este prea mic:

„Un student a venit și a spus: ‘Sub 70.000 de euro pe an nici nu mă gândesc să ies din casă, de fapt vreau 105.000 euro.’ O companie trebuie să-și permită asta. Un start-up nu este un mare concern”.

De cele mai multe ori, problema pare să fie calitatea candidaților, susține Löw-Beer:

„90% folosesc doar ChatGPT. Noi avem nevoie de dezvoltatori software care să știe să programeze cu adevărat. În trecut, programatorii studiau subiectele, căutau prin biblioteci software, interpretau, adaptau și îmbunătățeau codurile. Astăzi, aproape toți folosesc doar ChatGPT și alte unelte similare, ceea ce conduce la coduri defectuoase. Candidații ar trebui să stăpânească limbaje comune de programare precum Java și Python, să lucreze cu baze de date vectoriale și să poată configura corect un server, însă foarte puțini mai pot face asta”, a explicat șeful companiei.

Dar lucrul la Spixnet este divers și interesant, mai spune Löw-Beer. Compania oferă o soluție specializată de securitate pentru e-mail.

„Recent am primit și un proiect de cercetare finanțat pentru criptografie, destinat protejării împotriva decriptării cuantice, finanțat cu un milion de euro. Pentru că indiferent dacă este vorba despre banking-ul și shopping-ul online, rețele sociale sau traficul de date al companiilor din domeniul medical sau armamentului, totul va deveni ușor de citit. Datorită puterii excepționale de calcul a calculatoarelor cuantice, metodele tradiționale de criptare vor deveni inutile”.

