WhatsApp a anunțat că testează o nouă funcție de asistență la scriere bazată pe inteligență artificială pentru utilizatorii de iPhone, cu scopul de a îmbunătăți comunicarea pe platforma de mesagerie.

Noua funcție, numită „Writing Help”, este deja disponibilă pe Android și apare în interfața aplicației de mesagerie ori de câte ori utilizatorul introduce o frază sau o propoziție în câmpul de chat.

Un simbol de stilou apare în bara de chat, pentru a indica disponibilitatea asistentului AI, iar când utilizatorul atinge simbolul, Writing Help oferă sugestii pentru îmbunătățirea structurii, tonului sau clarității mesajului înainte ca acesta să fie trimis.

Funcția oferă cel puțin trei formulări alternative pentru textul mesajului, bazate pe cinci opțiuni selectabile de utilizator:

reformulare (îmbunătățește claritatea și fluiditatea); profesional; amuzant; suportiv; corectură.

Utilizatorii pot alege una dintre sugestii sau pot păstra mesajul original. Meta afirmă că noua funcție Writing Help rulează pe același sistem de procesare care alimentează alte instrumente Meta AI în aplicațiile sale, potrivit Rumors.com.

Asistentul este dezactivat implicit și trebuie activat manual, iar Meta susține că datele utilizatorilor nu sunt stocate, mesajele fiind criptate și procesate anonim.

Scanarea AI este limitată la ciorna din caseta de introducere, ceea ce înseamnă că istoricul conversației rămâne inaccesibil.

În acest moment, vorbim de o funcție beta livrată prin TestFlight, deci nu există un calendar pentru o lansare completă.

Totuși, ținând cont că Meta accelerează implementarea instrumentelor bazate pe AI, cel mai probabil, Writing Help va ajunge la cât mai mulți utilizatori cât de curând.

Instrumentele de scriere ale Apple includ opțiuni de corectură, rescriere și rezumare a textului aproape oriunde se poate tasta în iOS 18.

O apăsare lungă într-un câmp de introducere a textului aduce de obicei această funcție, dar nu și în aplicațiile Meta, cel puțin nu în acest moment.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock