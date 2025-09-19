Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare

Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare

19 sept. 2025, 17:28, Actualitate
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat / foto: colaj Shutterstock

Un cetățean român, care se afla în concediu cu familia sa în Italia, a ajuns să fie arestat și, apoi, băgat o lună în închisoare. Întreaga dramă a turistului, aflat pe litoralul italian, a debutat odată cu o greșeală făcută de autorități.

Un turist român s-a trezit „vânat” în vacanța sa din Italia. Aflat într-un restaurant cu familia sa (soția și cele 3 fiice), în apropiere de Veneția, bărbatul în vârstă de 30 de ani este ridicat de carabinieri și dus la secție. Carabinierii i-au prezentat acestuia un mandat de arestare pentru furt agravat, emis pe numele lui, însă turistul român a încercat să le explice acestora că nu el este autorul acestei infracțiuni.

Bărbatul a încercat să explice autorităților că nu el este cel căutat, fiind vorba despre o persoană diferită. Necunoscând limba italiană, turistul român nu a putut să își susțină apărarea. În timp ce bărbatul a fost arestat preventiv pentru o lună în Italia, soția sa, rămasă în locație, a încercat să dovedească nevinovăția soțului ei.

Turistul român arestat intenționează să dea în judecată statul italian

A angajat un avocat și au adunat dovezile necesare, apoi familia s-a prezentat în fața judecătorilor. Instanța a admis, în cele din urmă, că bărbatul a fost confundat. S-a dispus eliberarea sa din arest.

În tot acest timp, soția bărbatului a venit, zilnic, la arest pentru a-l asigura pe partenerul de viață că este alături de el în fiecare clipă. Acum, bărbatul, soția și cele 3 fiice ale lor se află în România.

În urma acestei experiențe, familia intenționează să ceară daune statului italian, arată Adevarul.ro.

Autorul recomandă:

Doi români din Italia sunt acuzați că au lovit intenționat cu mașina un bărbat și sunt cercetați pentru tentativă de omor. De la ce a pornit SCANDALUL

Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile

Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale

Sursă foto: colaj Shutterstock

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani