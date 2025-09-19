Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare

Un cetățean român, care se afla în concediu cu familia sa în Italia, a ajuns să fie arestat și, apoi, băgat o lună în închisoare. Întreaga dramă a turistului, aflat pe litoralul italian, a debutat odată cu o greșeală făcută de autorități.

Un turist român s-a trezit „vânat” în vacanța sa din Italia. Aflat într-un restaurant cu familia sa (soția și cele 3 fiice), în apropiere de Veneția, bărbatul în vârstă de 30 de ani este ridicat de carabinieri și dus la secție. Carabinierii i-au prezentat acestuia un mandat de arestare pentru furt agravat, emis pe numele lui, însă turistul român a încercat să le explice acestora că nu el este autorul acestei infracțiuni.

Bărbatul a încercat să explice autorităților că nu el este cel căutat, fiind vorba despre o persoană diferită. Necunoscând limba italiană, turistul român nu a putut să își susțină apărarea. În timp ce bărbatul a fost arestat preventiv pentru o lună în Italia, soția sa, rămasă în locație, a încercat să dovedească nevinovăția soțului ei.

Turistul român arestat intenționează să dea în judecată statul italian

A angajat un avocat și au adunat dovezile necesare, apoi familia s-a prezentat în fața judecătorilor. Instanța a admis, în cele din urmă, că bărbatul a fost confundat. S-a dispus eliberarea sa din arest.

În tot acest timp, soția bărbatului a venit, zilnic, la arest pentru a-l asigura pe partenerul de viață că este alături de el în fiecare clipă. Acum, bărbatul, soția și cele 3 fiice ale lor se află în România.

În urma acestei experiențe, familia intenționează să ceară daune statului italian, arată Adevarul.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock