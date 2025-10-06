Prima pagină » Actualitate » O greșeală cât un RĂZBOI de doi ani. Cum o actualizare tehnică a întârziat avertizarea atacurilor Hamas din 7 octombrie

O greșeală cât un RĂZBOI de doi ani. Cum o actualizare tehnică a întârziat avertizarea atacurilor Hamas din 7 octombrie

06 oct. 2025, 18:09, Actualitate
O greșeală cât un RĂZBOI de doi ani. Cum o actualizare tehnică a întârziat avertizarea atacurilor Hamas din 7 octombrie

Agenția israeliană de informații și securitate internă, Shin Bet, a transmis poliției o alertă preliminară cu privire la o „activitate suspectă” în Fâșia Gaza cu aproximativ trei ore înaintea atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023. Cu toate acestea, alerta a ajuns la poliție abia după ce atacurile au început, conform unui raport intern al agenției publicat ziarul israelian Haaretz.

Shin Bet a emis alerta după ce a detectat că membri ai Hamas au activat telefoane mobile cu cartele SIM israeliene în Fâșia Gaza la ora 3:03 dimineața. Se întâmpla cu aproape patru ore înainte de primul atac, care a avut loc la 7:03. Însă, din cauza unei defecțiuni tehnice interne, poliția a primit avertizarea abia în jurul orei 8 dimineața, după ce invazia asupra orașului Sderot, a kibbutz-urilor din apropierea graniței și masacrul de la festivalul de muzică Nova deja începuseră.

Defecțiunile tehnice și o actualizare a sistemelor au întârziat avertizarea

Potrivit unor înalți oficiali din poliție citați în raport, în noaptea precedentă atacului a avut loc o „actualizare a sistemelor”, ceea ce a cauzat întârzierea primirii alertei. „Nimeni nu și-a dat seama până în zorii zilei”, se arată în documentele publicate de Haaretz.

În ciuda faptului că armata și Shin Bet au întocmit rapoarte pentru a analiza cauzele și erorile care au permis atacurile, Guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu refuză să inițieze o anchetă de stat. Publicarea parțială a rapoartelor a oferit puține informații noi, majoritatea detaliilor fiind deja cunoscute în mass-media națională.

Această situație a stârnit nemulțumire în rândul societății israeliene, în special a familiilor victimelor, care solicită în mod repetat formarea unei comisii de anchetă cu puteri extinse pentru investigarea evenimentelor și tragerea la răspundere a oficialilor implicați.

Până în prezent, doar șase înalți oficiali israelieni, atât din armată, cât și din Shin Bet, și-au pierdut funcțiile după ce nu au reușit să prevină sau să atenueze amploarea atacurilor, soldate cu aproximativ 1.200 de morți și peste 251 de persoane ținute ostatice în Fâșia Gaza.

