O femeie din Australia care i-a trântit o clătită cu cremă în fața unui ministru a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiune agravată.

Suzanne Lee Milgate a fost găsită vinovată în decembrie, după ce a fost filmată lovind-o pe Natasha Fyles, pe atunci ministrul-șef al Statelor Unite, cu aluatul subțire, în piața Nightcliff din Darwin, în septembrie 2023.

Condamnând-o pe Milgate marți la Tribunalul Local din Darwin, judecătoarea Julie Franz a decis că o clătită este o „armă ofensivă” care i-a provocat răni lui Fyles, care a rămas cu vânătăi în jurul ochiului, relatează 9news Australia.

Milgate, căreia i s-a retras licența de agent imobiliar pentru hărțuirea chiriașilor, a descris incidentul cu clătitele ca pe un act de „protest” față de vaccinarea împotriva Covid-19 impusă de Fyles.

Ea a declarat instanței în timpul procesului că soțul ei a suferit un accident vascular cerebral în ianuarie 2020 și a necesitat o operație, dar nu a putut obține o scutire de la vaccinare.

Milgate s-a reprezentat singură marți, depunând mai întâi cereri ca judecătorul și procurorul să se recuze din caz, susținând că au fost părtinitori și că au colaborat cu Fyles împotriva ei.

„Simt că voi toți sunteți agenții ei… când bătălia este doar între mine și ea”, a spus ea, stând în picioare la bara avocaților.

Milgate, care avea 56 de ani în momentul incidentului cu clătitele, a declarat că a apărut la televiziunea națională pentru a-și cere scuze, dar Fyles i-a refuzat scuzele.

Judecătoarea Franz a respins ambele cereri de descalificare, atât pe ea, cât și pe procuror, spunând că nu este de părere că există părtinire în această chestiune.

Milgate a spus că nu a fost niciodată o persoană rea și că „nu ar face niciodată rău unei musce”.

Judecătorul Franz a acceptat că fapta lui Milgate de a arunca cu crepe nu a fost caracteristică și că aceasta avusese anterior o conduită excelentă.

Dar când Milgate a continuat să întrerupă remarcile de condamnare, judecătoarea a avertizat-o că va chema securitatea.

Infracțiunea nu a fost un protest legitim împotriva mandatelor legate de Covid, ci o agresiune agravată care l-a rănit și l-a tulburat pe Fyles, a declarat judecătorul Franz, menționând că pedeapsa maximă pentru infracțiune era de cinci ani de închisoare.

Infracțiunea a fost premeditată, deoarece Milgate rugase pe cineva în prealabil să filmeze atacul cu clătite, fără a arăta ulterior nicio remușcare, a spus judecătorul.

Ea a ținut cont de faptul că Milgate suferea de stres, anxietate și depresie în momentul incidentului, își pierduse afacerea imobiliară și mijloacele de trai și petrecuse 24 de zile în închisoare după ce fusese arestată.

Când Milgate a aflat că primise o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare și a început să plângă. În afara instanței, Milgate a declarat reporterilor că rezultatul nu a fost corect, deoarece a împiedicat-o să-și recupereze licența imobiliară, dar că va face apel.

