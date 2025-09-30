O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă

În timpul unei operațiuni de verificare a șoferilor băuți, agenții de poliție din California au tras pe dreapta o mașină Waymo – vehicul autonom din rețeaua de ride-hailing din zona San Francisco Bay – după ce aceasta executase un viraj interzis la semafor. Fotografiile postate ulterior de departamentul de poliție arată un ofițer privind cu nedumerire în interiorul mașinii albe, goale, scrie The Guardian.

Problema a apărut imediat: cui îi scrii procesul verbal? „Pentru că nu era un șofer uman, amenda nu a putut fi emisă (carnetele noastre de sancțiuni nu au o rubrică pentru «robot»),” au explicat polițiștii pe rețelele sociale.

În lipsa vinovatului, polițiștii au anunțat compania Waymo, care a promis că va analiza incidentul. „Sistemul nostru de condus autonom este proiectat să respecte regulile de circulație. Investigăm situația și vom învăța din ea pentru a îmbunătăți siguranța rutieră”, a transmis compania într-un comunicat.

Amenzi pentru mașini care nu respectă regulile de circulație

Din iulie 2026, California va introduce un mecanism special prin care mașinile autonome pot fi sancționate, chiar și fără șofer. Legea, semnată de guvernatorul Gavin Newsom anul trecut, permite polițiștilor să emită un „aviz de neconformitate” direct companiei, obligând-o să răspundă pentru încălcările regulilor de trafic. În plus, firmele vor fi obligate să pună la dispoziția echipajelor de urgență o linie telefonică dedicată.

Proiectul legislativ a fost inițiat după mai multe incidente în San Francisco: mașini autonome blocate în trafic, o victimă târâtă pe carosabil, vehicule care au împiedicat pompierii sau au intrat în perimetre ale unor anchete penale. Noul cadru le va permite polițiștilor să ceară companiilor mutarea vehiculelor dintr-o zonă, mașinile având la dispoziție două minute să părăsească locul.

O lege revoluționară

Waymo, născut ca proiect al laboratorului X al Google în 2009, se bazează pe senzori și camere externe pentru a naviga. Dar nu e la prima problemă: în acest an, compania a rechemat peste 1.200 de mașini din cauza unui bug care provoca ciocniri cu porți și obstacole fixe. Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului din SUA a deschis, de asemenea, o anchetă după ce a primit 22 de plângeri privind comportamentul imprevizibil al vehiculelor Waymo.

Între timp, polițiștii din San Bruno au simțit nevoia să le răspundă celor care i-au acuzat de prea multă indulgență. „Există o lege în lucru care va permite ofițerilor să sancționeze direct companiile”, au transmis aceștia.

Recomandarea autorului: O mașină fără șofer de la Google a lovit un autobuz, primul accident de acest gen din lume