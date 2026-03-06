O soție din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, a fost reținută de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic soțul în repetate rânduri. Pe numele acesteia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres. Dar, conciliantă, victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere.

Potrivit polițiștilor, incidentul cel mai recent ar fi avut loc la data de 4 martie, când, în timp ce se aflau la domiciliul din Roșiori de Vede, femeia și-ar fi agresat fizic soțul, preia Adevărul.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că, la data de 26 februarie, aceasta l-ar fi amenințat și agresat fizic pe bărbat.

„Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”, au precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

