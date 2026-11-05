A doua alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 5 ore. Ce zbor a fost vizat și care sunt precizările aeroportului

O nouă alertă cu bombă pe aeroportul din Otopeni. Zborul Air Serbia JU102 Belgrad – București din 5 noiembrie a fost vizat de o alertă cu bombă. Acesta este al doilea incident de acest gen, după alerta la bordul unei aeronave care sosise de la Milano. Compania Națională Aeroprturi București precizează însă că verificările au fost deja încheiate și nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale.

Încă o alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni

”Referitor la zborul Air Serbia ASL 102 Belgrad – Bucuresti, care a aterizat astăzi pe Aeroportul Henri Coanda, la ora 15.20:

– verificarile au fost deja încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale.

Traficul aerian pe aeroport s-a desfășurat în deplină siguranță, aeronavele au decolat și au aterizat conform planurilor de zbor”, a transmis Compania Națională Aeroprturi București.

Imediat după aterizarea pe aeroportul din București, aeronava companiei aeriene sârbe a fost oprită pe o cale de rulare, la câteva sute de metri distanță de locurile de parcare. La fața locului au intervenit ulterior echipaje de urgență și echipe specializate în gestionarea unor astfel de situații. În urma verificărilor, autoritățile au anunțat că nu au fost descoperite indicii care să confirme existența unei amenințări reale.

În acest context, Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informații privind securitatea aviației, pe fondul unei serii de amenințări care au vizat zboruri de pasageri din mai multe țări europene.

Prezent la o conferință de presă organizată la Dublin, în Irlanda, comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că este prea devreme pentru a se stabili dacă incidentele semnalate au legătură între ele. Acesta a precizat, totodată, că până în prezent nu există informații care să indice implicarea unui atac cibernetic.

„Orice ameninţare la adresa civililor este inacceptabilă. Asigurarea siguranţei şi securităţii cetăţenilor rămâne o prioritate„, a declarat acesta.