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Șeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor

Șeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor
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Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, respinge acuzațiile lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care a susținut că instituția ar fi elaborat un proiect al Legii partidelor politice „în folosul PSD” și că ar fi folosit ilegal bani publici în acest scop. Șeful AEP a transmis că instituția are competența legală de a elabora proiecte legislative în domeniul electoral și că demersul urmărește îmbunătățirea sistemului electoral din România, nu susținerea unui partid politic.

Tensiunile dintre conducerea AEP și deputatul USR au generat o reacție publică din partea președintelui instituției, Adrian Țuțuianu, după dezbaterea din 4 noiembrie 2026 privind proiectul legii partidelor politice. Într-o declarație de presă, șeful AEP susține că a evitat până acum polemicile publice, dar consideră că este necesar să răspundă afirmațiilor parlamentarului.

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„Timpul şi energia unei instituţii precum Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) trebuie dedicate muncii şi proiectelor concrete, nu disputelor publice. De aceea, am evitat să intru în polemici cu persoane care transformă orice demers instituţional într-un motiv de conflict.

Însă, afirmaţiile deputatului Alexandru Dimitriu pun sub semnul întrebării nu doar legalitatea şi legitimitatea unui demers instituţional, ci şi profesionalismul oamenilor care au lucrat la elaborarea acestuia”, a transmis Adrian Țuțuianu.

Șeful AEP spune că instituția are dreptul să elaboreze proiecte de acte normative

Adrian Țuțuianu respinge interpretarea potrivit căreia AEP nu ar avea competența de a pregăti proiecte legislative în domeniul său de activitate. Președintele instituției a invocat articolul 103 alineatul (1) litera t) din Legea nr. 208/2015, care stabilește atribuțiile AEP privind îmbunătățirea legislației electorale. Potrivit acestuia, AEP poate formula propuneri de modificare a legislației electorale, în timp ce decizia finală privind adoptarea acestora îi aparține Parlamentului.

„Pentru a clarifica: AEP are, stabilite prin lege, atribuţii în domeniul legislaţiei electorale precum şi responsabilitatea de a identifica problemele sistemului şi de a propune soluţii. Potrivit art. 103 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, AEP „elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă””, precizează Țuțuianu.

Țuțuianu: „Proiectul a fost publicat în procedura de transparenţă decizională pentru o perioadă de 30 de zile”

Șeful AEP a prezentat și etapele de consultare a proiectului de lege. Potrivit acestuia, proiectul legislativ a fost publicat în procedură de transparență decizională pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 21 august 2026.

Țuțuianu mai spune că reprezentanții partidelor parlamentare au participat la consultări în 28 iulie și 27 august, cei ai formațiunilor neparlamentare au fost invitați la discuții în 2 septembrie, iar proiectul a fost analizat cu reprezentanții structurilor asociative ale autorităților publice și locale.

„Aşa cum se ştie, proiectul a fost publicat în procedura de transparenţă decizională pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21 august 2026. Totodată, proiectul a fost discutat cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, în cadrul întâlnirilor din 28 iulie şi 27 august 2026, cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, la data de 2 septembrie 2026, precum şi cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor publice locale”, a precizat Adrian Țuțuianu.

Adrian Țuțuianu a făcut referire și la participarea deputatului USR Alexandru Dimitriu la dezbaterea publică din 4 noiembrie, organizată pe marginea proiectului Legii partidelor politice. Președintele AEP a întrebat dacă poziția exprimată de deputat reprezintă și punctul de vedere oficial al USR, întrucât reprezentanții desemnați de formațiune la consultările anterioare nu au ridicat aceeași obiecție.

„Se pune întrebarea dacă poziţia exprimată de domnul deputat, potrivit căreia AEP nu ar avea competenţa de a elabora proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, reprezintă punctul de vedere oficial al USR, având în vedere faptul că reprezentanţii desemnaţi de această formaţiune politică la întâlnirile anterioare de consultare nu au exprimat o astfel de poziţie”, a transmis șeful AEP.

Țuțuianu respinge acuzațiile privind interesele politice și folosirea ilegală a banilor publici

Adrian Țuțuianu a respins acuzațiile potrivit cărora elaborarea proiectului legislativ ar servi unor interese politice sau ar presupune utilizarea ilegală a resurselor publice. Acesta susține că demersul a fost realizat de specialiști ai instituției, care au analizat legislația națională și europeană, jurisprudența, recomandările organismelor internaționale și modele legislative relevante.

„Resping categoric acuzaţiile potrivit cărora acest demers ar servi unor interese politice sau ar presupune folosirea ilegală a resurselor publice. AEP nu lucrează în interesul vreunui partid politic, ci în interesul unei administraţii electorale independente, profesioniste şi credibile.

Acuzaţiile domnului deputat reprezintă o interpretare profund nedreaptă şi ofensatoare la adresa tuturor profesioniştilor din AEP, care au investit timp, energie şi pasiune în elaborarea acestor proiecte, au analizat legislaţia naţională şi europeană, jurisprudenţa şi recomandările organismelor internaţionale de specialitate, au studiat modele legislative şi au identificat soluţii pornind de la problemele reale ale sistemului electoral românesc”.

Alexandru Dimitriu a acuzat AEP că lucrează în interesul PSD

Reacția președintelui AEP vine după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a lansat acuzații dure la adresa lui Adrian Țuțuianu și a instituției pe care acesta o conduce. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul a susținut că proiectul Legii partidelor politice ar servi intereselor PSD și ar avea ca scop împiedicarea unei eventuale alianțe electorale între USR și PNL.

„Țuțuianu de la AEP a pus de-o delapidare în folosul PSD și vrea să ne facă complici pe toți la ea. Cheltuie bani publici ca să scrie o lege a partidelor de care instituția lui n-are voie nici măcar să se atingă”, a scris Alexandru Dimitriu pe Facebook.

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