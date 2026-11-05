Actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. „Riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea“

O instanță din Marea Britanie l-a găsit vinovat de viol și agresiune sexuală pe cunoscutul comediant și actor britanic Russell Brand. Potrivit Reuters, acesta a fost informat că riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea.

Brand, care a fost cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, a negat acuzațiile, afirmând că incidentele au fost fie consensuale, fie inventate sau reimaginate.

Procurorii l-au descris pe actorul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filmele „Get Him to the Greek” și „Arthur”, drept un prădător sexual nemilos.

Acesta a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune sexuală. Judecătorul Joel Bennathan, care a prezidat procesul penal de la tribunalul Southwark Crown Court din Londra, în care actorul și comediantul Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală, a declarat că sentința va fi pronunțată luni și că acesta riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea. Brand a fost dus în celulă în așteptarea unei cereri de eliberare pe cauțiune.

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Procurorii au afirmat că acuzațiile se referă la perioada cuprinsă între 1999 și 2009. În această perioadă, cariera lui Brand a evoluat de la spectacole de stand-up comedy în săli mici la statutul de prezentator de televiziune și vedetă de cinema la Hollywood.

Instanța a ascultat mărturiile emoționante și convingătoare ale celor șase reclamante, care beneficiază toate de dreptul la anonimat pe toată durata vieții. Femeile nu se cunoșteau între ele, dar toate s-au prezentat la poliție în urma unui documentar televizat și a unor articole de presă din 2023, în care alte femei au formulat acuzații anonime.

Cele mai explicite dovezi legate de violul pentru care a fost condamnat, care a avut loc în 2009, au vizat o victimă care îl cunoscuse pe Brand după un concert. Cei doi au întreținut relații sexuale într-o cabină. Femeia a povestit cum, câteva zile mai târziu, s-a dus la el acasă, unde actorul a violat-o.

Brand fost condamnat și pentru agresiune sexuală asupra unei femei într-un bar din Londra în 2004, când victima a declarat că actorul s-a apropiat de ea la o petrecere și i-a atins sânii.

De asemenea, a fost găsit vinovat pentru un incident din 2009, când a cerut unei femei să-i facă un masaj, după care și-a pus capul între picioarele ei în timp ce lucrau la o campanie de promovare a unui proiect, totul petrecându-se în fața a doi colegi ai lui Brand.