Fostul ministru de Externe Andrei Marga susține că Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene

Andrei Marga a declarat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că, după părerea sa, Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene.
Fostul ministru de Externe spune că Ursula von der Leyen a ajuns la șefia Comisiei Uropene în urma refuzului lui Emannuel Macron de a prelua funcția.
”Ursula a fost pusă de Macron, știu exact. Germania n-a vrut să dea aici șeful Comisiei Europene, asta știu din surse absolut certe. N-au vrut, pe Weber nu l-au susținut germanii, el contează doar la București, dar Germania n-a vrut să-l pună.
Ursula von der Leyen a preluat oficial conducerea Comisiei Europene la data de 1 decembrie 2019. Aceasta fusese aleasă în funcție de către Parlamentul European anterior în același an, pe 16 iulie 2019.Ulterior, după alegerile europarlamentare, ea a fost votată pentru un al doilea mandat consecutiv, pe care l-a început oficial la 1 decembrie 2024. Actualul său mandat în fruntea Comisiei Europene se va încheia la data de 30 noiembrie 2029.