Fostul ministru de Externe Andrei Marga susține că Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene

Andrei Marga a declarat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că, după părerea sa, Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene.

Marga: ”Ursula a fost pusă de Macron”

Fostul ministru de Externe spune că Ursula von der Leyen a ajuns la șefia Comisiei Uropene în urma refuzului lui Emannuel Macron de a prelua funcția.

”Ursula a fost pusă de Macron, știu exact. Germania n-a vrut să dea aici șeful Comisiei Europene, asta știu din surse absolut certe. N-au vrut, pe Weber nu l-au susținut germanii, el contează doar la București, dar Germania n-a vrut să-l pună.