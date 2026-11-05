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Fostul ministru de Externe Andrei Marga susține că Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene

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Andrei Marga a declarat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că, după părerea sa, Ursula von der Leyen a fost pusă de Emmanuel Macron la șefia Comisiei Europene.

Marga: ”Ursula a fost pusă de Macron”

Fostul ministru de Externe spune că Ursula von der Leyen a ajuns la șefia Comisiei Uropene în urma refuzului lui Emannuel Macron de a prelua funcția.

”Ursula a fost pusă de Macron, știu exact. Germania n-a vrut să dea aici șeful Comisiei Europene, asta știu din surse absolut certe. N-au vrut, pe Weber nu l-au susținut germanii, el contează doar la București, dar Germania n-a vrut să-l pună.

După părerea mea, acolo a fost un calcul destul de abil. Franța avea cel mai competent comisar la acea dată, care a devenit și prim-ministru în Franța mai târziu. Dar Macron n-a vrut, pentru se pregătea câștige al doilea mandat și n-a vrut să-l pună, așa a pus-o pe Ursula.Știm bine vine dintr-o situație în care era la Ministerul Apărării al Germaniei. Acolo a ieșit un mic scandal, cu scandalul din doctorat. Oricum, când ești von der Leyen, o duci bine pe lume”, a declarat Andrei Marga, la ”Ai Aflat”. 

 

Mandatul Ursulei von der Leyen se va încheia în 2029

Ursula von der Leyen a preluat oficial conducerea Comisiei Europene la data de 1 decembrie 2019. Aceasta fusese aleasă în funcție de către Parlamentul European anterior în același an, pe 16 iulie 2019.Ulterior, după alegerile europarlamentare, ea a fost votată pentru un al doilea mandat consecutiv, pe care l-a început oficial la 1 decembrie 2024. Actualul său mandat în fruntea Comisiei Europene se va încheia la data de 30 noiembrie 2029.

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