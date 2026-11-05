Dosar penal în „ograda” lui Bolojan. Trezoriera PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, acuzată de o schemă infracțională pe banii statului. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

În timp ce românii strângeau cureaua, pentru a face față măsurilor de austeritate ale premierului Bolojan, o trezorieră a PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, ar fi fost implicată într-o schemă infracțională, cu bani de la bugetul statului. Patricia Crina Popa a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, miercuri 4 noiembrie, într-un dosar de fraudă cu indemnizații pentru creșterea copiilor. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi ajutat 15 persoane să obțină ilegal aproape 2 milioane de lei de la stat, prin angajări fictive și declarații fiscale care atestau venituri salariale false. Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a anunțat joi 4 noiembrie că sunt cercetate 16 persoane, suspectate de înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune și fals în declarații, transmite Ebihoreanul.ro.

Anchetatorii susțin că liberala Patricia Crina Popa a avut un rol important în schema infracțională. Trezoriera PNL i-a ajutat pe cei 15 beneficiari să obțină indemnizațiile de creștere a copilului pe baza unor venituri salariale fictive. Ea s-ar fi folosit de 15 societăți comerciale în care avea calitatea de asociat, administrator sau reprezentant în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF.

Liberala Patricia Crina Popa a identificat firmele prin intermediul cărora persoanele respective puteau figura ca angajate, fără să desfășoare în realitate activități salarizate.

Tot ea s-a ocupat de întocmirea documentelor necesare angajărilor sau ar fi ajutat la realizarea acestora, precum și de pregătirea și transmiterea declarațiilor fiscale din care rezulta, în mod fals, că beneficiarii realizau venituri.

Conform comunicatului Parchetului, aceasta ar fi acționat „cunoscând că situația prezentată autorității nu corespundea realității”, prin „întocmirea ori facilitarea întocmirii documentelor necesare formalizării raporturilor de muncă, precum şi întocmirea şi transmiterea declarațiilor fiscale aferente”.

Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

Patricia Crina Popa a creat „suportul documentar prin care persoanele în cauză au indus în eroare reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor”.

Anchetatorii susțin că frauda s-a derulat pe parcursul mai multor ani, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2025. În acest interval, „15 persoane au indus în eroare reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, prin aceea că au prezentat ca adevărată împrejurarea nereală că desfășuraseră activități salarizate și realizaseră veniturile corespunzătoare”, se arată în comunicatul Parchetului.

Scopul era ca acestea să îndeplinească, aparent, condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor de creștere a copilului, calculate în funcție de veniturile realizate anterior nașterii. În realitate, susțin procurorii, angajările erau fictive, iar veniturile declarate nu fuseseră obținute.

Prin acest mecanism, cele 15 persoane au urmărit „obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în încasarea unor indemnizații la care aceștia nu erau îndreptățiți”, reușind să încaseze, în perioada 2020 – 2026, suma totală de 1.914.204 lei, bani plătiți necuvenit de AJPIS Bihor din bugetul de stat, potrivit comunicatului Parchetului.

Patricia Popa, dosar penal pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată

Marți, 3 noiembrie, anchetatorii au percheziționat sediul unei societăți comerciale din Bihor și au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele Patriciei Popa şi, în aceeaşi zi, ea a fost reţinută pentru 24 ore, alături de unul dintre beneficiarii fraudei.

Miercuri, 4 noiembrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva trezoriera PNL, pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată, și au dispus plasarea acesteia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului estimat la aproape 2 milioane de lei, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei, precum și poprirea sumelor de bani deținute de aceasta.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Trezoriera PNL cu șapte funcții la stat și la privat

În 2021, Patricia Crina Popa a fost aleasă în cadrul Conferinței Județene a partidului, în funcția de trezoriera a PNL Bihor.

Aceasta a început să facă „colecție” de funcții . A devenit membră în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Nucet și cenzor la BRECO, Ecolect Bihor și Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, potrivit declarațiiilor de avere şi de interese din 2024.

Conform declarației de avere din 2024, aferentă anului precedent, ea încasa salarii de la nu mai puțin de șapte angajatori: Spitalul de Psihiatrie Nucet, BRECO, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea (unde predă şi în prezent) și patru societăți private, Pretty Car Mobile SRL, Agrosara SRL, Danidia Exim SRL și Cormos Consulting SRL. În total, veniturile salariale declarate însumau 26.424 lei anual, la care se adăugau 7.000 lei din servicii de contabilitate și consultanță fiscală, 10.800 lei din chirii şi 152.821 lei din pariuri sportive.

Firma la care este administratora unei firme, alături de un afacerist, implicat în dosare penale

În prezent, Patricia Crina Popa figurează ca deţinătoare a unui PFA care îi poartă numele şi ca asociată în firma Campyng Baranto SRL, celelate firme în care avea interese (Patridor SRL, Joy Activ SRL, Vio & Jack Speed SRL) fiind radiate.

În Campyng Baranto, liberala deține 50% din capital și este administratoare alături de Bekő András, un controversat om de afaceri orădean. Acesta a fost implicat în mai multe dosare penale, de-a lungul anilor, sub acuzația că ar fi influențat rezultatul unor licitații, astfel încât să le câștige firme care îl răsplăteau cu comisioane.