Primăria Capitalei vrea să cumpere tramvaie care ar putea costa cu 7 milioane de lei mai mult pe bucată decât cele de la Astra, achiziționate în 2021. Noile vehicule, mai scumpe cu peste 70%

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, joi, că Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi, cu suma de 1,4 miliarde de lei (fără TVA). Asta ar însemna peste 17 milioane de lei pentru un singur tramvai. Prin comparație, tramvaiele cumpărate în 2021 de la Astra Arad au costat aproximativ 10 milioane de lei bucata.

„Da! Continuăm investițiile majore în rețeaua de transport public! Am lansat astăzi procedura internațională pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi pentru #Bucuresti! Tramvaiele vor fi achiziționate în cadrul proiectelor în cadrul proiectelor «Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul de la nivelul Municipiului București” si ”Extinderea rețelei de tramvai pe artera de circulație Prelungirea Ghencea»”, a anunțat, joi, primarul general Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 lei, fără TVA, iar data pentru depunerea ofertelor este 10.12.2026.

„Liniile vor fi gata, depourile moderinizate, STB echilibrată financiar și mai bine administrată ca urmare a prcedurii de insolvență, iar transportul public va fi mai atractiv”, mai scrie primarul.

Tramvaie mai scumpe cu 70% decât cele de la Astra

„Obiectul și tipul contractului Contract de furnizare a 79 de tramvaie noi de 36m, cu autonomie, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, cu rampă pentru accesul cărucioarelor persoanelor cu dizabilităţi, aer condiţionat în salonul de călători si dotări suplimentare necesare pentru confortul și informarea călătorilor, destinate transportului urban de călători în Municipiul Bucureşti, conform specificațiilor din caietul de sarcini. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de maxim 20 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor”, se arată în anunuțul publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Ultimele tramvaie (100 de bucăți) cumpărate de Primăria Capitalei în 2021 au costat aproximativ 1 miliard de lei (fără TVA), costul pentru un singur vehicul ajungând la aproximativ 10 milioane de lei.

Prim comparație, tramvaiele care ar urma să fie achiziționate ar costa cu peste 7 milioane de lei mai mult pe bucată decât cele cumpărate în 2021, respectiv peste 17 milioane de lei pe bucată.