Fragmente de dronă, găsite într-o comună din Neamț. Polițiștii, pompierii și specialiștii SRI intervin în zonă

Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite, joi, pe o suprafață de aproximaitv 200-300 de metri, într-o comună din județul Neamț, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La fața locului au fost trimise echipe de polițiști, pompieri și o echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI), pentru a verifica zona și a stabili circumstanțele în care au ajuns acolo resturile de dronă.

Potrivit IPJ Neamț, fragmentele au fost descoperite pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea.

„La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea. La faţa locului s-au deplasat echipe de poliţişti şi pompieri din cadrul ISU Neamţ, cu mijloace tehnice specifice. Totodată, în zona respectivă, s-a deplasat o echipă pirotehnică din cadrul SRI”, precizează reprezentanţii Poliţiei.

Verificările sunt în desfăşurare, urmând ca autorităţile să comunice informaţii suplimentare după finalizarea acestora.

Reamintim că județele Neamț, Iași, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceva au fost vizate sâmbătă de o alertă aeriană, după pătrunderea a două drone în spațiul aerian al României. Alerta s-a încehiat după aproximativ trei ore.