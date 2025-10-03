Avertisment important pentru șoferi în plină iarnă! Precipitațiile abundente pot duce la desprinderea rocilor și a copacilor de pe versanți. În aceste condiții, conducătorii auto sunt sfătuiți să conducă cu prudență în aceste zone. Angajații SDN Orșova intervin pe DN 57 în zona localității Dubova.

Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar meteorologii avertizează că aceste fenomene extreme vor continua și în următoarele 48 de ore.

În jumătate de țară, vremea deosebit de rece, ploile torențiale, intensificările vântului și ninsorile viscolite – la altitudini mai mari de 1.500 de metri – au transformat începutul de toamnă într-o provocare meteo de proporții care doboară toate statisticile din anii anteriori.

România este afectată puternic de un val polar care traversează întreaga Europă, au apărut deja ninsori abundente, iar temperaturile au scăzut cu până la 15 grade Celsius față de normalul acestei perioade.

Autoritățile au luat măsuri urgente după ninsorile de la început de octombrie

Vântul puternic a făcut prăpăd pe străzile din București, noaptea trecută. Zeci de autoturisme au fost avariate și distruse de arborii căzuți.

Mai multe cabluri au fost rupte, iar unele din construcții au ajuns avariate. ISU B-IF a intervenit de urgență pe străzi, pentru a îndepărta arborii smulși de vântul puternic. Intervenții au loc și în județul Ilfov, la această oră.

Transalpina se închide temporar, deoarece pe șosea s-a format un strat de gheață. Utilajele de deszăpezire au intervenit și în alte zone montane unde s-a depus strat de zăpadă.

Sursă foto: SDN Orșova

