O nouă tulpină CORONAVIRUS în SUA. Apariția „Stratus” în România este o chestiune de timp

O nouă tulpină a coronavirusului, numită „Stratus” sau XFG, se râspândește cu viteză în Statele Unite și este deja monitorizată de Organizația Mondiala a Sănătății (OMS). Specialiștii avertizează că, deși gradul de răspândire este ridicat, nu sunt dovezi care denotă că ar provoca forme mai severe. Deși în România nu au fost confirmate oficial cazuri de Stratus, specialiștii atrag atenția că, având în vedere mobilitatea ridicată a populației, apariția acesteia pe teritoriul țării este doar o chestiune de timp.

Manifestările sunt asemănătoare cu cele ale altor tipuri de tulpini COVID-19, anume: febră, durere în gât, oboseală accentuată și probleme de respirație. Medicii americani, însă, au descoperit simptome mai neobișnuite, precum vocea răgușită sau senzația de gât tăios. Acestea nu apar la toti pacienții, dar sunt suficient de întâlnite pentru a fi luate în considerare.

XFG, în categoria „sub monitorizare”

Datele publicate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că tulpina Stratus a fost detectată în peste 45 de state americane, devenind a treia cea mai frecventă tulpină de COVID-19 din SUA.

În prezent, OMS a inclus tulpina XFG în categoria „sub monitorizare”, ceea ce înseamnă că, deși este urmărită atent, riscul pentru sănătatea publică este considerat scăzut. Totuși, medicii se așteaptă ca numărul de cazuri să crească și în alte regiuni, inclusiv în Europa, în următoarele luni.

Recomandările rămân aceleași

Purtarea măștii în spațiile aglomerate, igiena strictă mâinilor și menținerea vaccinării la zi, inclusiv cu dozele de rapel. Potrivit experților, vaccinurile disponibile oferă în continuare protecție împotriva formelor grave de COVID-19, chiar și în cazul noilor tulpini.

