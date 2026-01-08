Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă

Președintele USR Dominic Fritz își arată sprijinul față de Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță a USR Brașov, după ce aceasta a fost achitată în dosarul pentru abuz în serviciu. Decizia nu este, însă, definitivă. Fritz sare în apărarea și a altor membrii USR cu dosare penale, cum ar fi Vlad Voiculescu sau Ruben Lațăcău, despre care susține, fără dovezi, că ar fi fost acuzați pe nedrept.

Dominic Fritz numește „ridicolă” acuzația la adresa fostei vicepreședinte USR a Brașovului, Flavia Boaghiu, în baza căreia DNA susține că aceasta ar fi adus un prejudiciu Primăriei Brașov în valoare de 304.010 lei.

„Doi ani de calvar personal și umilire publică s-au încheiat azi cu o achitare. Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță USR a Brașovului, este nevinovată. A fost anchetată pentru abuz în serviciu și trimisă în judecată, în plină campanie electorală. Acuzația ridicolă: a oferit spre folosință unui ONG un spațiu al Primăriei Brașov, nefolosit de zece ani, pentru o expoziție de câteva săptămâni. O bătaie de joc cu ochiul liber. Așa a constatat acum și judecătorul. Fapta nu există”, a transmis primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz.

Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată de DNA în aprilie 2024, fiind acuzată că ar fi permis unei asociaţii să folosească imobilul ”Catacombe Braşov”, fără aprobarea Consiliului Local. Fritz consideră, însă, că aceasta a fost luată în vizor de procurorii întrucât ar fi fost „incomodă pentru mai mulți dezvoltatori imobiliari”.

„Motivul real pentru dosarul fabricat sigur îl intuiți. Flavia Boghiu a fost incomodă pentru mai mulți dezvoltatori imobiliari. Mai e și useristă. Nu subestimați miza mare de a discredita sistematic oamenii de bună-credință în politică. Sper că Flavia își va asuma, cu curaj, să continue după sentința de azi. Nu mulți oameni cinstiți care au fost târâți, clar nevinovați, prin anchete și procese mai au puterea să revină. În schimb, cei care au luat mită, în bani sau zboruri Nordis, și au prejudiciat statul cu milioane de euro își continuă carierele sau combinațiile nestingherit”, a afirmat Fritz pe social-media.

Ruben Lațcău, acuzat de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu

Fritz consideră că și viceprimarul Ruben Lațcău, acuzat în 2021 pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu asupra funcționarilor, a fost vizat pe nedrept de autorități.

„Flavia Boghiu nu e singura acuzată pe nedrept. Viceprimarul meu Ruben Lațcău a fost anchetat penal, dosarul s-a clasat – dar nu a aflat decât un an (!) mai târziu, după ce au trecut alegerile locale și scandalul aferent anchetei”, a precizat Fritz.

Vlad Voiculescu, acuzat de abuz în serviciu în dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid

Președintele USR pleadează și pentru nevinovăția lui Vlad Voiculescu în scandalul licitației cu vaccinuri anti-Covid, pe vremea când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021).

„Vlad Voiculescu este anchetat pentru că România a cumpărat acum 5 ani vaccinuri anti-Covid, deși achiziția a fost decisă de premier și implementată de o structură condusă de un militar, fără ca Vlad măcar să fie informat” a menționat Fritz.

Dan Barna, acuzat de contracte cu statul în timpul prezidențialelor din 2019

De asemenea, liderul USR sare și în apărarea lui Dan Barna acuzat în campania pentru alegerile prezidențiale din 2019 că firma sa a avut contracte cu primării, consilii judeţene și ministere.

„Iar dosarul lui Dan Barna a fost clasat tot pentru că fapta nu exista, dar nu înainte de a-i scădea șansele pentru Președinție. Astăzi justiția a făcut dreptate unui om nevinovat. Și-a făcut datoria, deși nu trebuia niciodată să se ajungă până aici.”, menționează Fritz.

Ce acuzații i-au adus procurorii DNA Flaviei Boaghiu

Flavia Boghiu a fost trimisă în judecată în 2024 de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzată de abuz în serviciu, cu obținerea unui folos necuvenit pentru altul, faptă prevăzută de Legea nr. 78/2000.

Procurorii au susținut că, în perioada ianuarie–august 2021, aceasta ar fi permis unei asociații să folosească gratuit un imobil al Primăriei Brașov, cunoscut sub denumirea „Catacombe Brașov”, fără aprobarea Consiliului Local.

Potrivit DNA, folosirea spațiului pentru evenimentul „Brașov Underground Museum”, organizat de Asociația Amural în zona Catacombelor de După Ziduri, ar fi produs municipiului Brașov un prejudiciu total estimat la 304.010 lei, reprezentând lipsa de folosință a imobilului. Flavia Boghiu a respins constant acuzațiile, susținând că a acționat legal și în interes public.

În aprilie 2024, după anunțul trimiterii în judecată, Flavia Boghiu a declarat public că nu va mai candida la alegerile locale, invocând situația creată de dosarul penal. Decizia Tribunalului Brașov nu este definitivă, iar procurorii DNA au la dispoziție un termen de 10 zile pentru a formula apel.

FOTO: Mediafax