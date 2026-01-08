Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional”

Donald Trump a declarat, în cadrul unui dialog cu reporterii publicației New York Times, că ar fi dispus să accepte ieșirea Statelor Unite din NATO, în schimbul anexării Groenlandei.

Intrebat dacă Groenlanda sau NATO e mai importantă, Trump a spus că „e vorba de o alegere”.

Liderul de la Casa Albă a declarat cu privire la Groenlanda:

„Teritoriile sunt foarte importante. Pentru că asta simt că este necesar din punct de vedere psihologic pentru succes. Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document”, a menționat Trump.

Președintele american a precizat că a făcut foarte multe pentru Europa și dorește ca liderii europeni să își schimbe abordarea în relația cu SUA.

„Cred că ne vom înțelege întotdeauna cu Europa, dar vreau ca ei să se schimbe. Am fost foarte loial Europei. Am făcut o treabă bună. Dacă nu eram eu, Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum”, a afirmat Donald Trump.

Donald Trump: „Nu am nevoie de dreptul internațional”

Președintele Trump a declarat miercuri seară că puterea sa de comandant suprem este limitată doar de „propria sa moralitate”. Acesta a menționat că nu ia în considerare dreptul internațional și alte limite în ceea ce privește capacitatea sa de a folosi forța militară pentru a ataca, invada sau constrânge națiuni din întreaga lume.

Întrebat dacă există limite ale puterilor sale globale, Donald Trump a răspuns:

„Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri”, a precizat președintele american pentru sursa citată. „Nu am nevoie de dreptul internațional”, a adăugat el. „Nu caut să rănesc oamenii”, a subliniat acesta.

FOTO: Mediafax/Envato

