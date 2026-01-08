Prima pagină » Actualitate » În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”

În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”

09 ian. 2026, 01:19, Actualitate

Președintele Nicușor Dan a publicat, pe Facebook, o discuție dintre pilotul aeronavei care îl aducea din Franța și turnul de control elvețian. Pe înregistrare se aude: „Veți fi interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a vă mulțumi pentru sprijin în cazul Crans-Montana”. Publicarea înregistrării vine în urma controversei în care președintele a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene, reiese că Armata Elvețiană întreprinde în mod uzual astfel de misiuni.

Președintele a publicat și un mesaj în care acuză presa de dezinformare, după controversa interceptării aeronavei în spațiul aerian elvețian.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.
Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.
Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Cu toate acestea, întrebările rămân. Controlorul de trafic aerian spune, conform înregistrării, că interceptarea vine ca o mulțumire, în vreme ce Forțele Aeriene Elvețiene susțin că acestea sunt misiuni uzuale.
Mulțumirile autorităților elvețiene ar veni ca urmare a ajutorului pe care l-a dat România în cazul tragediei de la Crans-Montana, Elveția, unde, după un incendiu într-un bar, au murit 40 de oameni și mai mult de 100 au fost răniți grav.

