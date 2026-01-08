Prima pagină » Actualitate » Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri

Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri

08 ian. 2026, 23:48
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un fost agent de telemarketing a dezvăluit cel mai bun truc pentru a nu mai primi apeluri nedorite, așa numitele apeluri spam.

Apelurile spam sau cele de vânzări au fost o problemă sâcâitoare pentru utilizatori pentru mult timp. Astfel, un fost agent de telemarketing are soluția pentru aceste apeluri nedorite.

Aceste tipuri de apeluri reprezintă o mare problemă, mai ales atunci când primești multe pe parcursul zilei. De aceea, este important cunoști singurul truc care funcționează pentru a opri apelurile spam.

Porivit revistei Que.es, apelurile spam continuă fie o problemă pentru milioane de spanioli care primesc aceste tipuri de comunicări în fiecare zi, uneori de mai multe ori pe zi. Cel mai îngrijorător este , potrivit datelor din Raportul Hiya privind amenințările la apeluri globale, spaniolii, împreună cu francezii, primesc cele mai multe apeluri nedorite din Europa.

În urmă cu mai bine de un an, în Spania a fost adoptată o nouă lege care interzicea apelurile comerciale fără consimțământ prealabil, dar, în ciuda acestui fapt, operatorii și companiile au găsit o lacună de exploatat, și anume mulți oameni își dau consimțământul fără să-și dea seama.

Acum, că știi apelurile spam activează mecanisme ascunse atunci când închid prea repede, este important să îți amintești principala problemă cu aceste contacte nedorite este , în multe cazuri, utilizatorii acceptă termeni și condiții pe site-uri web sau alte servicii care conțin o capcană”. Această capcană implică faptul utilizatorul acceptă, fără știe, primească comunicări de marketing.

O fostă operatoare a unei companii de marketing a dezvăluit într-un interviu pentru revista franceză Maison&Travaux care este singurul truc eficient pentru a pune capăt definitiv apelurilor spam.

Ea a explicat una dintre cele mai mari greșeli este ignorarea apelurilor sau închiderea rapidă a telefonului, deoarece atâta timp cât o persoană nu răspunde, numărul său rămâne pe lista de apeluri automate.

Acest lucru face ca apelurile să fie repetate constant timp de mai multe zile, până când utilizatorul răspunde. Prin urmare, ignorarea lor nu ar fi o idee bună.

Soluția, potrivit fostului agent de telemarketing francez, este să solicitarea în mod explicit să fie eliminați de pe lista de contacte de afaceri a companiei, iar aceștia vor trebui se conformeze din cauza legislației actuale privind acest tip de practică.

În interviul ei, ea a ținut să sublinieze persoanele de la celălalt capăt al firului nu sunt de vină, ci își fac treaba așa cum li se spune, dar a dezvăluit și trucul pentru a împiedica companiile să te sune în mod repetat pentru a-și oferi serviciile sau produsele.

Autorul recomandă:

Noua piață neagră digitală: AliExpress și Shein nu reușesc oprească produsele ilegale și reclamele mascate. Cum ne putem feri de țepe

