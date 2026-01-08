Prima pagină » Știri externe » Donald Trump lansează un nou avertisement: „Cuba atârnă de un fir de ață”

Donald Trump lansează un nou avertisement: „Cuba atârnă de un fir de ață”

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 21:16, Știri externe
Donald Trump FOTO: Mediafax

Preșdintele Donald Trump a lansat un nou avertisment către Cuba, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV din SUA. Liderul de la Casa Albă a precizat: „Cuba atârnă de un fr de ață”, cu referire la situație politică și economică din zonă. 

După ce Donald Trump l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și și-a exprimat intenția de anexa Groenlanda, liderul SUA pare să-și îndrepte atenția și către Cuba.

Întrebat dacă actualul regim politic din Cuba, aflat sub conducerea președintelui Miguel Díaz-Canel Bermúdez, riscă să se prăbușească așa cum se întâmplă cu regimul din Iran, sub cârma alatoiahului Kamenei, Trump a declarat:

„Da cred că s-a putea prăbuși. Situația din Cuba atârnă de un fir de ață, este într-un mare necaz. Se află în mare necaz de 45 de ani, dar cred că și-au făcut-o cu mâna lor”, a declarat președintele Donald Trump.

Donald Trump vrea să controleze industria de petrol din Venezuela

Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele SUA le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal.

Dacă va avea succes, planul ar putea conferi practic Statelor Unite controlul asupra majorității rezervelor de petrol din emisfera vestică, luând în considerare zăcămintele din SUA și din alte țări în care companiile americane controlează producția.

Trump nu exclude utilizarea forței militare pentru preluarea Groenlandei

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat marți 6 ianuarie că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei.

„Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Lewitt cu privire la preluarea Groenlandei.

FOTO: Mediafax

Mediafax
Patrick Andre de Hillerin demontează, cu documente, minciuna de PR a lui Nicușor Dan: avionul președintelui a fost escortat de elvețieni într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
20:26
Patrick Andre de Hillerin demontează, cu documente, minciuna de PR a lui Nicușor Dan: avionul președintelui a fost escortat de elvețieni într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
CTP:"Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii"
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea

