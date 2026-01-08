Prima pagină » Actualitate » De sărbători, hoții nu au avut vacanță. Au „lucrat” casele lăsate libere de românii plecați la distracție

De sărbători, hoții nu au avut vacanță. Au „lucrat" casele lăsate libere de românii plecați la distracție

08 ian. 2026, 20:13
De sărbători, hoții nu au avut vacanță. Au „lucrat” casele lăsate libere de românii plecați la distracție
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Proaspăt întorși din vacanță, mulți dintre români au avut parte de un șoc, după ce le-au fost sparte casele de către hoții care au lucratintens, în această perioadă. Astfel că, aproape 900 de păgubiți au sunat la 112 în aceste zile. Fie le-au fost furate bunuri din casă sau produse din magazin, fie le-au fost distruse mașinile.

Spre exemplu, în judeţul Neamţ, camerele de supraveghere au surprins doi indivizi suspecti într-un magazin de bijuterii. Hoţii s-au infiltrat printre clienţi şi au furat mai multe inele cu diamant. Apoi, au încearcat fugă. Agentii pe pază au încercat să-i oprească. Unul a fost imobilizat de angajaţii firmei de securitate, iar celălalt blocat în trafic de poliţişti, potrivit Antena 3.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Însă fără o firmă de pază şi sistem de supraveghere însă, lucrurile devin mai complicate pentru păgubiţiIar perioada preferată de hoţi însă este cea a Sărbătorilor, atunci când oamenii sunt plecaţi în vacanţă. În doar câteva zile, circa 900 de hoţi au fost prinţi de poliţisti şi este vorba despre infracţiuni ca spargeri de locuinţă, furturi din magazine ori chiar din săli de jocuri, precum şi de însuşirea bunurilor.

Iar una dintre greselile făcute frecvent de cei care devin ţintele infractorilor este afişarea pe reţelele sociale, astfel că pozele din vacanţă pot fi invitaţii sigure pentru hoţi în casele rămase nesupravegheate.

„Este foarte bine dacă vrem facem lucru ăsta, s-o facem după ce ne întoarcem din concediu, dar nici atunci nu aş recomanda pentru ne putem trez cu hoţii peste noi în casă„, a declarat Zelca Vasile, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiei, potrivit sursei citate.

