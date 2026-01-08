Proaspăt întorși din vacanță, mulți dintre români au avut parte de un șoc, după ce le-au fost sparte casele de către hoții care au „lucrat” intens, în această perioadă. Astfel că, aproape 900 de păgubiți au sunat la 112 în aceste zile. Fie le-au fost furate bunuri din casă sau produse din magazin, fie le-au fost distruse mașinile.

Spre exemplu, în judeţul Neamţ, camerele de supraveghere au surprins doi indivizi suspecti într-un magazin de bijuterii. Hoţii s-au infiltrat printre clienţi şi au furat mai multe inele cu diamant. Apoi, au încearcat să fugă. Agentii pe pază au încercat să-i oprească. Unul a fost imobilizat de angajaţii firmei de securitate, iar celălalt blocat în trafic de poliţişti, potrivit Antena 3.

Însă fără o firmă de pază şi sistem de supraveghere însă, lucrurile devin mai complicate pentru păgubiţi. Iar perioada preferată de hoţi însă este cea a Sărbătorilor, atunci când oamenii sunt plecaţi în vacanţă. În doar câteva zile, circa 900 de hoţi au fost prinţi de poliţisti şi este vorba despre infracţiuni ca spargeri de locuinţă, furturi din magazine ori chiar din săli de jocuri, precum şi de însuşirea bunurilor.

Iar una dintre greselile făcute frecvent de cei care devin ţintele infractorilor este afişarea pe reţelele sociale, astfel că pozele din vacanţă pot fi invitaţii sigure pentru hoţi în casele rămase nesupravegheate.

„Este foarte bine dacă vrem să facem lucru ăsta, s-o facem după ce ne întoarcem din concediu, dar nici atunci nu aş recomanda pentru că ne putem trez cu hoţii peste noi în casă„, a declarat Zelca Vasile, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiei, potrivit sursei citate.

