Poliția de Frontieră anunță că: „Trecerea cu BAC-ul la PFT Bechet – Oryahovo este temporar suspendată din cauza condițiilor meteo nefavorabile”

Poliția de Frontieră a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că trecerea cu BAC-ul la PTF Bechet – Oryahovo este temporar suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată de instituție imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

Poliția de Frontieră a anunțat că măsura temporară a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. De asemenea, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu precizează că rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate cu privire la circulaţia către Bulgaria.

„Începând cu data de 08.01.2025, ora 16:00, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nevaforabile”, a transmis Poliția de Frontieră.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, în zeci de școli din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo

Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat