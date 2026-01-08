Prima pagină » Actualitate » Imaginea pe care o vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate, atunci când curăță șoseaua de zăpadă

Imaginea pe care o vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate, atunci când curăță șoseaua de zăpadă

08 ian. 2026, 19:52, Actualitate

DRDP Craiova a publicat pe Facebook imagini în care arată cum se vede prin parbrizul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervențiilor pe drumurile montane. Imaginile sunt surprinse astăzi, pe DN 67C – Rânca.

În descrierea imaginilor se spune și că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiții dificile, fiind capabilă îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului. Aceasta funcționează prin frezarea zăpezii și evacuarea ei la distanță, în afara părții carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.

De asemenea, utilajul este folosit pentru:

  • asigurarea gabaritului părții carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de deszăpezire;
  • intervenții în zone cu strat mare de zăpadă sau în sectoare puternic viscolite;
  • traversarea și degajarea drumurilor montane închise temporar circulației pe perioada iernii, cum este DN 67C Transalpina.

Aceste autofreze sunt proprietatea CNAIR, fiind parte din dotarea tehnică națională pentru deszăpezire. Fiecare Direcție Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcție de necesități, în zonele cele mai afectate de condițiile meteo.

Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR și DRDP-urile asigură intervenții eficiente în condiții extreme de iarnă, contribuind la menținerea siguranței rutiere și la protejarea infrastructurii naționale”, se mai anunță pe Facebook DRDP Craiova.

Autorul recomandă:

România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Cum se circulă pe șosele. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
18:53
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
DIPLOMAȚIE Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale
18:46
Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe