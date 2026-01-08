Imaginea pe care o vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate, atunci când curăță șoseaua de zăpadă

DRDP Craiova a publicat pe Facebook imagini în care arată cum se vede prin parbrizul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervențiilor pe drumurile montane. Imaginile sunt surprinse astăzi, pe DN 67C – Rânca.

În descrierea imaginilor se spune și că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiții dificile, fiind capabilă să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului. Aceasta funcționează prin frezarea zăpezii și evacuarea ei la distanță, în afara părții carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.

De asemenea, utilajul este folosit pentru:

asigurarea gabaritului p ărții carosabile , prin îndep ărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de desz ăpezire ;

intervenții în zone cu strat mare de z ăpadă sau în sectoare puternic viscolite ;

traversarea și degajarea drumurilor montane închise temporar circula ției pe perioada iernii , cum este DN 67C – Transalpina .

„Aceste autofreze sunt proprietatea CNAIR, fiind parte din dotarea tehnică națională pentru deszăpezire. Fiecare Direcție Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcție de necesități, în zonele cele mai afectate de condițiile meteo. Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR și DRDP-urile asigură intervenții eficiente în condiții extreme de iarnă, contribuind la menținerea siguranței rutiere și la protejarea infrastructurii naționale”, se mai anunță pe Facebook DRDP Craiova.

Autorul recomandă:

România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Cum se circulă pe șosele. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul