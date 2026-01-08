Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a știut adevăratul motiv pentru care au apărut cele două avioane F18. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a știut adevăratul motiv pentru care au apărut cele două avioane elvețiene. Acesta a început prin a spune că președintele Dan a dat un fake-news, dar nu dinadins. În timpul zborului președintelui de la Paris spre București, în dreptul aeronavei Spartan au apărut două avioane militare elvețiene F18. Președintele Dan a postat o platformă de social media, susținând că avioanele s-au ridicat în semn de recunoștință pentru ajutoarele oferite în incendiul din Elveția. În acest context, Cristoiu susține că cineva din avion l-a mințit pe Nicușor că avioanele ar face un semn de recunoștință.
„Spre apărarea lui, el a dat un fake news. Eu acuma mi-am dat seama că nu a făcut-o dinadins, a glumit cineva cu el. Au apărut ăia, deci el a văzut pe hublou. Stai, n-ai umor? Deci mergi cu un avion… Nu ai umor, că ești poet. Poeții nu pot să aibă umor. Tu scrii poezii nostalgice. Gata, bun. Deci noi suntem în avion, eu sunt aici și apar la geam, prin hublou vezi niște din alea, că fac… F18, două avioane… Și întreabă, că săracul nu știa ce e cu ăștia. Băi și a zis unu, băi, ne face o recunoștință pentru cutare lucru. El a crezut.”, a explicat jurnalistul.