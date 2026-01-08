Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a știut adevăratul motiv pentru care au apărut cele două avioane F18. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Spre apărarea lui, el a dat un fake-news. Eu acuma mi-am dat seama că nu a făcut-o din adins, a glumit cineva cu el. Au apărut ăia, deci el a văzut pe hublou. Și întreabă, că săracul nu știa ce e cu ăștia. Băi și a zis unu, că ne face o recunoștință pentru cutare lucru. El a crezut.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a știut adevăratul motiv pentru care au apărut cele două avioane elvețiene. Acesta a început prin a spune că președintele Dan a dat un fake-news, dar nu dinadins. În timpul zborului președintelui de la Paris spre București, în dreptul aeronavei Spartan au apărut două avioane militare elvețiene F18. Președintele Dan a postat o platformă de social media, susținând că avioanele s-au ridicat în semn de recunoștință pentru ajutoarele oferite în incendiul din Elveția. În acest context, Cristoiu susține că cineva din avion l-a mințit pe Nicușor că avioanele ar face un semn de recunoștință.