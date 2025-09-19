O pacientă în vârstă de 100 de ani a fost adusă la UPU Iași de fiica ei de 80 de ani

Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la Unitatea de primiri urgențe. Unii dintre ei au chiar și 100 de ani.

Potrivit medicilor ieșeni, citați de Ziarul de Iași, aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani.

Un caz inedit a fost înregistrat recent, când o femeie de 100 de ani s-a prezentat la UPU Uași adusă de fiica ei, de 80 de ani.

Pacienta căzuse din pat și aparținătoarea ei a considerat că este mai sigur să o aducă la spital.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași

Autorul recomandă: