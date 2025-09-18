Sălii de gimnastică „fantomă” la IAȘI. INS confirmă discrepanțele din statistici

Institutul Național de Statistică confirmă discrepanțele în datele oficiale despre infrastructura sportivă a județului Iași.

De exemplu, o comună cu doar 127 de copii, figurează cu 9 săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot „fantomă”, scrie Ziarul de Iași.

INS recunoaște astfel erorile și subliniază că sistemul de verificare nu poate depista dacă datele sunt reale sau nu.

Se nasc întrebări legate de alte statistici, în ce măsură sunt acestea plauzibile? Publicația ieșeană a atras atenția cu privire la unele date oficiale greu de crezut.

Luni, 15 septembrie, se arăta că o comună cu doar 127 de copii figurează în baza de date cu 9 săli de gimnastică.

De asemenea, marți, 16 septembrie 2025, jurnaliștii semnalau bazine de înot care apar în statistici, dar nu există în realitate, iar INS recunoaște că aceste date nu reflectă realitatea.

Pe de altă parte, INS dă asigurări că „situaţii de acest gen sunt rare în activitatea statistică desfășurată la scară națională”.

„Institutul Naţional de Statistică își asumă această eroare, își cere scuze pentru confuzia creată şi îşi reafirmă angajamentul pentru acuratețea, obiectivitatea și transparența datelor furnizate”, a transmis INS.

