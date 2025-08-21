O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere

Jade Damarell, o parașutistă în vârstă de 32 de ani din Marea Britanie, a murit după ce a căzut în gol de la aproximativ 5.000 de metri, în timpul unui salt efectuat deasupra unei ferme din Peterlee, County Durham. La impactul violent cu solul, aceasta a suferit răni multiple, inclusiv fracturi craniene severe, care au provocat moartea instantanee.



Potrivit primelor date din anchetă, tânăra și-a luat viața, după ce în noaptea precedentă terminase relația cu iubitul său, Ben Goodfellow, alături de care era de opt luni. Cei doi se cunoscuseră datorită pasiunii comune pentru parașutism, notează observatornews.ro.

Clubul său de parașutism, Sky-High Skydiving, a precizat ulterior că tragedia a părut a fi „un act deliberat”, raportul realizat de Organizația British Skydiving arătând că echipamentul era în stare perfectă de funcționare.

Mai mult, Jade – care avea peste 500 de salturi la activ – și-a dezactivat manual dispozitivul automat de declanșare a parașutei, sistem care ar fi trebuit să intervină în caz de urgență, dar nici nu avea asupra sa camera video pe care obișnuia să o poarte la salturi. Cu doar o zi înainte, ea efectuase șase salturi fără nicio problemă.

Însă, potrivit anchetatorilor, de data aceasta ea „nu a făcut nicio încercare” să activeze parașuta principală sau pe cea de rezervă.

În dimineața fatală, Jade a fost văzută la micul dejun de către co-proprietarul clubului, acesta declarând că „părea tăcută, dar acest lucru nu era neobișnuit pentru ea”.

Familia tinerei, devastată de durere

Fmilia tinerei a transmis un mesaj emoționant, mulțumind comunității de parașutism pentru sprijinul acordat.

„Jade iubea acest sport cu pasiune și i-a adus atât de multă bucurie. Sky-High a gestionat tragedia și investigația în mod profesionist și cu compasiune, ceea ce ne-a ajutat să ne împărtășim durerea”, au transmis apropiații acesteia.

În memoria sa, clubul a organizat un omagiu emoționant, care s-a încheiat cu un salt tandem realizat de mama sa.

„Fiica noastră a fost o persoană minunată, curajoasă, plină de energie și iubire. Prin felul ei cald și generos, a atins viețile multora. Ne dorim ca vorbind deschis despre sănătatea mintală să încurajăm compasiunea și sprijinul pentru cei aflați în suferință. Ne lipsește Jad,e dincolo de cuvinte, dar lumina ei va rămâne veșnic în inimile noastre”, au adăugat membri familiei.

FOTO – Facebook