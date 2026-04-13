Panică printre călători la metrou. Un vagon s-a umplut de fum

Incident la metrou luni dimineață, în stația Eroii Revoluției, de pe Magistrala 2 Tudor Arghezi-Pipera. Un vagon s-a umplut de fum, iar călătorii s-au autoevacuat.

Fum într-un vagon de metrou

Conform Antena 3, mai mulți pasageri au observat că vagonul se umplea de fum. Aceștia s-au autoevacuat în stația Eroii Revoluției, de pe Magistrala 2 Tudor Arghezi–Pipera, unde pe peron s-a instalat haosul.

Se pare că incidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la sistemul de frânare.

