01 dec. 2025, 20:23, Actualitate
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă

Carmen Thomas, o femeie de 28 de ani din Massachusetts, SUA, a fost extrem de încântată să afle că are două surori vitrege de care nu știa, după ce a făcut un test ADN. Însă, întâlnirea lor s-a transformat într-una de coșmar atunci când a aflat că ele moșteniseră o avere de 28 de milioane de dolari. În consecință, le-a dat în judecată pentru a obține partea sa.

Ea a trimis, în februarie 2023, un test ADN la o companie specializată – 23andMe – iar în baza rezultatului și-a descoperit tatăl biologic, dar a aflat și că are două surori vitrege.

Dar când femeia a luat legătura cu ele, a aflat că tatăl lor, Joseph Brown, murise cu cinci ani înainte, din cauza unui anevrism aortic nediagnosticat, potrivit The Wall Street Journal.

Într-o plângere penală se menționează faptul că în dimineața zilei de 13 ianuarie 2018, bărbatul de 43 de ani s-a dus la camera de gardă a Spitalului Salem, după ce a acuzat dureri în partea superioară a abdomenului care s-au extins apoi spre piept și spate.

După aproape o zi întreagă petrecută în spital, respirația dificilă și durerile s-au agravat, iar în momentul în care medicii au descoperit în sfârșit că suferise, de fapt, un anevrism, bărbatul a murit.

Soția sa, Kristin Eckhardt, și cele două fiice ale lor, Kali și Abigail Brown, au dat în judecată Spitalul Salem, susținând că personalul medical ar fi putut diagnostica problema cu aproximativ 20 de ore mai devreme, ceea ce i-ar fi putut salva viața bărbatului.

Procesul s-a încheiat în aprilie 2023, când un juriu a dat câștig de cauză familiei și a acordat daune de 28,8 milioane de dolari.

Carmen Thomas știa despre daunele acordate, atunci când și-a contactat surorile vitrege. Cu o lună înainte de acordarea despăgubirilor, Thomas o contactase pe Kali, acum în vârstă de 26 de ani, spunându-i că este sora ei vitregă, așa cum a rezultat din testul ADN făcut acasă.

Procesul intentat de Thomas familiei ei descria o reuniune fericită, plină de emoții, fotografii cu cele două surori și momente prețioase în care le-a cunoscut pe rudele tatălui ei.

Doar că în documentele depuse de familia Brown, atât Kali, cât și Abigail spun că „au fost foarte ezitante” să o întâlnească pe Thomas, dar au decis să o facă, totuși, în semn de respect pentru tatăl lor.

Curând, familia a ajuns la concluzia că Thomas, pe care Brown o avusese dintr-o relație anterioară, „a fost foarte autoritară și posesivă față de familia Brown încă de la început”, conform documentelor legale.

„Și mai tulburător, reclamanta a încercat imediat să profite de familie din punct de vedere financiar și emoțional, cerându-le să îi plătească benzina, mâncarea și alcoolul, și amenințând dacă nu i se răspundea la mesaje”, a spus avocatul familiei, Joseph D. Lipchitz.

Kali a rupt legătura cu Thomas pe 7 aprilie 2023, după o serie de incidente în care aceasta a implicat și alți membri ai familiei Brown.

Mai mult, familia Brown nu crede că Thomas este fiica soțului și tatălui decedat, menționând faptul că mama ei biologică „nu a contactat niciodată familia Brown ca să spună că a avut o relație cu Joseph Brown, din care a provenit un copil”, conform documentelor din instanță.

De asemenea, avocatul familiei a menționat că Thomas nu a contactat-o pe Eckhardt în timpul procedurii de succesiune și nici nu a inițiat o acțiune pentru stabilirea paternității lui Brown.

Până la urmă, procesul intentat de Thomas împotriva familiei îndoliate a fost „soluționat favorabil” pentru familie, a declarat Lipchitz pentru sursa citată.

„Moartea tatălui lor a fost extraordinar de traumatică, după cum vă puteți imagina. Iar situația a fost agravată atunci când acest presupus moștenitor a apărut brusc, cerând bani”, a adăugat avocatul.

Cele mai noi