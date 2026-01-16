Prima pagină » Actualitate » O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina

16 ian. 2026, 12:08
O româncă de 54 de ani locuiește de ani buni într-un camper abandonat, în Italia. Femeia riscă să rămână fără singurul său adăpost, după ce autoritățile locale au aplicat o sancțiune severă și au anunțat posibilitatea confiscării vehiculului.

Rulota este parcată de mult timp într-o zonă publică din apropierea rocii din Cesenatico. Nu mai este funcțională și nu circulă, însă reprezintă singura „locuință” a femeii, cunoscută sub numele de Sucarina. Aceasta povestește că, înainte de a se refugia în vehicul, a dormit timp de aproape zece ani sub un pod, pe malul râului Savio, în zona orașului Cesena, preia stiripesurse.ro

Dar, în urma unui control Poliția Locală a constatat că vehiculul nu mai are asigurare valabilă, polița expirând în luna octombrie. În consecință, autoritățile au aplicat o amendă de peste 1.200 de euro, sumă ce poate fi redusă la aproximativ 800 de euro dacă este achitată rapid. Evident femeia nu-și permite această sumă și urmează să fie evacuată din singura ei „casă”.

Mai grav însă, femeia a primit un avertisment oficial privind sechestrarea camperului, în cazul în care situația nu este remediată în termen de câteva zile. O astfel de măsură ar însemna, practic, întoarcerea în stradă, fără nicio altă alternativă.

Solidaritate locală pentru Sucarina

Cazul a stârnit reacția unor localnici, care s-au mobilizat spontan și au lansat o campanie de solidaritate pentru a o ajuta pe femeie să achite amenda și să reînnoiască asigurarea minimă a vehiculului, estimată la 500–600 de euro.

Inițiatorii apelului public speră să strângă aproximativ 1.800 de euro, mizând pe donații mici, de 1–2 euro, pentru a împiedica pierderea „singurei forme de siguranță” a femeii.

„Nu vrem să lăsăm ca Sucarina să piardă și puținul pe care îl are”, spun cei implicați în acțiune.

În prezent, femeia beneficiază, pe timp de iarnă, de un adăpost temporar oferit de o persoană privată, pentru câteva luni. Însă, pe termen lung, situația rămâne extrem de fragilă. Cei care o sprijină atrag atenția că ar fi nevoie nu doar de salvarea camperului, ci și de reparații minime pentru a-l face mai sigur și locuibil, în special în ceea ce privește încălzirea.

